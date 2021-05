Knihobot spouští vyhledávač UlovKnihu.cz, denně bude monitorovat 1,8 milionu titulů

Online antikvariát Knihobot startuje službu UlovKnihu.cz, která bude vyhledávat knihy v nabídce více než 160 českých antikvariátů. Denně má vyhledávač monitorovat 1,8 milionu knížek, a umožní porovnávat cenu jednotlivých nabídek nebo si nastavit hlídacího psa v případě, že uživatel má zájem o titul, který momentálně není nikde skladem.

UlovKnihu.cz si zároveň klade za cíl přivést nové zákazníky k menším antikvariátům, pro které je hledání kupců na internetu příliš nákladné.

"Přestože je trh knih z druhé ruky obrovský, pro antikváře je výrazně těžší a dražší shánět na internetu zákazníky než pro běžné knihkupce. Napomáhá tomu i přístup největších vyhledávačů zboží. Například Heureka.cz ve vyhledávání zboží z druhé ruky, a tím i antikvární knihy, upozaďuje, Zboží.cz je dokonce blokuje úplně,” zmiňuje Dominik Gazdoš, zakladatel Knihobot.cz.

Malí kamenní prodejci také doplatili na vládní opatření, kdy kvůli pandemii koronaviru museli zavřít své provozovny. Přitom zájem o knížky z druhé ruky podle Knihobota stále roste a na trh se navíc dostávají tituly, kterých se domácnosti zbavují v rámci úklidů.

"Pokud se kvůli následkům lockdownu zhroutí desítky let budovaná síť regionálních antikvariátů, bude to pro knížky pohroma. Místo, aby dostaly druhou šanci, skončí svůj život v mrtvých knihovnách, odkud vede už jen cesta do spaloven nebo na skládku,” zmiňuje Gazdoš.

Kromě uvedení nového vyhledávače firma pomýšlí také na zahraniční expanzi, ke které by mělo dojít už letos. Před měsícem Knihobot také získal investici od Mitonu ve výši 15 milionů korun.