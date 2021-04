Miton investoval 15 milionů do knižního second-handu Knihobot

Knižní second-hand Knihobot získal investici ve výši 15 milionů korun od Mitonu. Peníze Knihobot využije na rychlejší růst. Miton získává ve firmě třetinový podíl, zbylá procenta jsou poměrově rozdělena mezi současné vlastníky. Startup zároveň plánuje expanzi na další evropské trhy.

„Naše peníze a know-how z e-commerce mohou pomoci k dalšímu růstu. Pro začátek jsme do Knihobotu investovali 15 milionů korun,“ komentuje dohodu partner Mitonu Michal Jirák. „Navíc trend obliby věcí z druhé ruky sledujeme už roky a je nám hodně sympatický,“ dodává.

Knihobot loni prodal přes 113 tisíc knih. Letos chce firma majitelům knížek vyplatit 35 milionů korun, v příštím roce pak 100 milionů korun. Meziročně pak firma zatím roste čtyřnásobným tempem, kdy jen za první čtvrtletí roku 2021 prodala 60 tisíc knih.

Služba Knihobot má za cíl usnadnit prodej knih z druhé ruky a snížit tak počet výtisků, které nečinně leží v knihovnách nebo končí v popelnicích a následně ve spalovnách. V Praze k tomu využívá síť knihobodů a poboček Zásilkovny, kde je možné knihy odevzdat. V ostatních částech Česka pak nabízí vyzvednutí knížek zdarma prostřednictvím kurýra. Firma je dnes takto schopná převzít tisíc výtisků denně, do konce roku by ale ráda svou kapacitu navýšila na trojnásobek.

„Všichni si rádi kupujeme knížky, ale ne všechny potřebujeme nastálo v knihovně. Některé ani nedočteme, jiné potřebujeme jen na krátkou chvíli. Málo z nás pak takové knihy vrací do oběhu. Je to logické, protože stále nemáme dostatek možností, jak knihy pohodlně poslat dál,“ popisuje situaci zakladatel Knihobotu Dominik Gazdoš.

Gazdoš zároveň nevylučuje ani zahraniční expanzi, přičemž k prvním krokům by mělo dojít už letos. „To, co se naučíme při roztáčení českého trhu, máme ambici vyzkoušet i v dalších evropských zemích. Začneme nejspíš ještě letos na Slovensku,“ zakončuje jeden ze zakladatelů Knihobotu Dominik Gazdoš. „S investorem v zádech si budeme moci dovolit rozšířit tým o další chytré lidi a i díky know-how Mitonu z e-commerce a zahraničních trhů by vše mělo jít rychleji.“

Loni se v Česku prodalo 30 milionů knih, přičemž jen 800 tisíc bylo z druhé ruky. Firma doufá, že by ročně na českém trhu mohla prodávat až 2 miliony výtisků.