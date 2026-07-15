Diváci věnují televizoru čtyři hodiny denně. Vysílání stále vede, ale podíl jiných aktivit se zvyšuje

Televizor vlastní 86 procent českých domácností a diváci starší patnácti let u něj stráví v průměru 4 hodiny a 7 minut denně. Naprostou většinu tohoto času, 85 procent, tvoří sledování televizního vysílání. Ukazují to data a výzkumy Asociace televizních organizací, které novinářům poskytla společnost Atmedia.
Zbývajících 15 procent denního času před obrazovkou, v průměru 37 minut, připadá na jiné aktivity než sledování televizních stanic. Nejčastěji jde o sledování online videí na platformách jako YouTube nebo placených streamingových službách. Některým domácnostem televizor slouží také k poslechu hudby a podcastů, zrcadlení obsahu z mobilních zařízení nebo hraní her.
Podíl jiných aktivit na celkovém čase stráveném u televizoru přitom dlouhodobě roste. Zatímco před deseti lety šlo o okrajové využití, dnes televizor k dalším aktivitám denně využívá více než čtvrtina diváků. V roce 2015 jim věnovali v průměru 8 minut denně, o pět let později 21 minut a loni už 37 minut.
„I přes tento vývoj jde stále pouze o 15 procent z celkového času, který lidé před televizní obrazovkou tráví. Televizní vysílání tak zůstává hlavním způsobem využití televizoru,“ řekla Michaela Suráková, výkonná ředitelka společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje dvacet tematických televizních stanic.
Nové způsoby využití televizoru se nejvýrazněji prosazují u mladších diváků. Skupina ve věku 25 až 34 let věnuje jiným aktivitám v průměru 55 minut denně, což představuje 40 procent jejího celkového času stráveného u obrazovky. U diváků ve věku 35 až 44 let tvoří tyto aktivity zhruba třetinu sledovaného času. S rostoucím věkem jejich podíl klesá, u skupiny 45 až 54 let činí 18 procent a u diváků starších 55 let jen 8 procent.
Souvisí to i s rozšiřováním televizorů připojených k internetu, jejichž podíl mezi českými televizními domácnostmi výrazně vzrostl. Zatímco v roce 2020 mělo internetové připojení 35 procent televizorů v domácnostech, loni to bylo už 59 procent. „Televizor se díky internetu proměnil v plnohodnotné multimediální zařízení. Vedle lineárního vysílání nabízí širokou škálu aplikací a funkcí, což přirozeně podporuje jeho využívání i k dalším aktivitám,“ dodala Suráková.
Roli hraje i délka a typ obsahu. „Seriály a další pořady do jedné hodiny sleduje 79 procent Čechů právě na televizoru, u filmů a pořadů delších než jedna hodina je to dokonce 86 procent. Naopak krátká několikaminutová videa sledují lidé převážně na smartphonech,“ uvedla Suráková s odkazem na výzkum životního stylu Asociace televizních organizací.