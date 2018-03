 »  Košík.cz končí s rozvozem potravin v Brně, Ostravě, Olomouci a dalších městech

Jan Sedlák

Děkujeme, že jste nám fandili. Tak se loučí online rozvoj jídel Košík.cz se zákazníky v Brně, Ostravě, Olomouci, Přerově, Prostějově a okolí těchto měst. Od 31. března už služba v těchto lokalitách nebude fungovat a nákupy z internetu až domů nepřiveze.

„Do těchto regionů nyní zavážíme potraviny z hlavního skladu (na místě doplňujeme pouze čerstvé potraviny), který je stovky kilometrů vzdálený, a auta tak na cestě stráví příliš mnoho času. Košík však roste a způsob obsluhy, jaký jsme zvolili na Moravě a Slezsku, na to nebyl dostatečně připraven,“ vysvětluje firma.

Hlavní sklad je v Praze. „Ukázalo se, že to nefunguje tak, jak potřebujeme, a že to není dlouhodobě udržitelné. Po roce jsme se tak museli rozhodnout, co dál. Radikálně zvednout cenu za dopravu? Omezit část služeb? Anebo se raději stáhnout úplně a vrátit se později v plné parádě? Zvolili jsme tu poslední variantu.“

Košík také dodává, že měl na jižní a severní Moravě a ve Slezsku tisíce zákazníků. Poslední objednávku lze uskutečnit 30. března s tím, že doručena bude den poté. Tehdy naposledy vyjedou automobily.

Pokud u Košíku máte kredity, firma vám peníze po dotazu vrátí na účet. Body ve věrnostním programu zůstanu zachovány a lze je využít v oblastech, kde Košík bude nadále rozvážet.

„Podle mě ve vaší situaci (mínus 20 milionů korun měsíčně) správný krok,“ uvedl na Twitteru majoritní vlastník konkurenční služby Rohlík.cz Tomáš Čupr.

Košík.cz se na podzim loňského roku sloučil s Koloniál.cz a dostal se pod křídla společnosti Mall Group. Skupina má podle oficiálního prohlášení Košíku pomoci vrátit se na Moravu a Slezsko v „novém režimu, který má do budoucna umožnit pokrýt celé Česko“. Bližší informace společnost nesděluje.

Košík generuje 80 procent obratu v Praze a středních Čechách. Od dubna sem má přesunout kapacity, které se uvolní na Moravě.