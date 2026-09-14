Kostková a Eben po dvaceti letech skončí ve StarDance. Soutěž bude pokračovat

Letošní čtrnáctá řada StarDance bude poslední, kterou odmoderují Tereza Kostková a Marek Eben. S pořadem jsou spojeni od jeho uvedení v roce 2006.
Rozhodnutí oznámili v pondělí na tiskové konferenci k nové řadě soutěže. „Bylo to dvacet nádherných let. Jsme divákům vděční, že na nás byli tak neskutečně hodní. A tak jsme došli k názoru, že těch dvacet let je dobrá chvilka na to, abychom se už taky rozloučili,“ řekl Marek Eben.
Česká verze britského formátu Strictly Come Dancing se nevysílala každoročně, proto je letošní série čtrnáctá. Kostková s Ebenem uváděli všechny dosavadní řady, společně provázeli také loňskou StarDance Tour.
Jejich vytrvalost je neobvyklá i ve srovnání s jinými adaptacemi tohoto formátu po celém světě. „Nikde se nestalo, že by tam jedna moderátorská dvojice trčela dvacet let. Takže pro nás je vyznamenáním, že jsme tu takhle dlouho vůbec mohli setrvat,“ poznamenal Eben. Oba moderátoři v rozhovorech před novou řadou připomněli zkušenosti, které jim přineslo živé vysílání, i rostoucí nároky na výkony soutěžících.
Odchod moderátorské dvojice neznamená konec pořadu. Generální ředitel České televize Hynek Chudárek potvrdil, že veřejnoprávní televize odvysílá také další ročník. Licenci má zajištěnou od společnosti BBC Studios.
Čtrnáctá řada StarDance začne v sobotu 10. října ve 20:10 na ČT1 a v iVysílání. Finále odvysílá Česká televize 12. prosince. Novinkou bude bezplatná mobilní aplikace se zákulisním obsahem a možností hlasovat pro soutěžní páry přímo z telefonu namísto posílání SMS.