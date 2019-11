 »  KSČM zveřejnila návrh zákona o majetkových přiznáních novinářů

Filip Rožánek

Do poslanecké sněmovny dorazil návrh na změnu zákona o střetu zájmů. Podle komunistických poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Jiřího Valenty a Miloslavy Vostré by se měl předpis vztahovat i na novináře z České televize a Českého rozhlasu. Museli by tím pádem podávat každoroční majetkové přiznání do veřejného registru, tak jako to dělají politici.

Svůj návrh zdůvodňují tak, že majetková přiznání pomohou „zajistit naplnění zákonné povinnosti v přístupu občanů k vyváženým a objektivním informacím“, hospodaření veřejnoprávních médií bude transparentnější a sami novináři budou chráněni „před šikanózními a neodůvodněnými podezřeními“.

Komunističtí poslanci argumentují, že novináři České televize a Českého rozhlasu jsou „osoby, které mohou zásadním způsobem ovlivňovat veřejné mínění“ a jejich mzdy jsou vypláceny z veřejných prostředků. Předkladatelé novely patří ve sněmovně mezi časté kritiky vysílání České televize.

Novinářů z veřejnoprávní agentury ČTK by se nová povinnost netýkala. „ČTK jsme vyřadili po odborných diskusích. Až tolik a každodenně neovlivňuje život v ČR z té politické dimenze,“ řekl Českému rozhlasu Plus poslanec Jiří Valenta o agentuře, jejíž zpravodajství využívá naprostá většina tuzemských redakcí.

V mediální sféře se povinnost majetkových přiznání dosud vztahuje na členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která je státním úřadem. Zákon platí rovněž pro členy Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Návrh zákona nyní míří na vládu, poté ho čeká projednání ve sněmovních výborech a na plénu dolní komory parlamentu. Podle dosavadních vyjádření ostatních stran zastoupených ve sněmovně ale nemá vysoké šance na schválení.