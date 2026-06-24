Lepší.TV rozšířila nabídku stanic a posílila technické zázemí

Internetová televize Lepší.TV v první polovině roku rozšířila programovou nabídku a přidala několik funkcí v aplikaci. Zároveň nasadila další nezávislou internetovou linku o kapacitě 100 Gb/s, která má zvýšit rezervu služby při vyšší provozní zátěži. Podle vlastního oznámení má Lepší.TV přes 140 tisíc zákazníků.
Do nabídky služby přibyly hudební stanice Vantage Classic, Vantage Music, Vantage Dance a Vantage Rock. Operátor uvádí, že je nabízí jako jediný poskytovatel. Hudební část doplnily také 360 TuneBox a JAZZ 4K. Filmovou nabídku rozšířila stanice FilmBox Arthouse, dokumentární obsah kanál DocuBox. Ve sportovní části přibyly GT TV a Ballcasterz.
Lepší.TV zařadila také francouzské stanice TV5MONDE a franceinfo:. První z nich nabízí pořady z frankofonního světa, druhá zpravodajství z Francie. K dispozici jsou u nich francouzské i anglické titulky. Nabídku doplnila stanice Erox HD s obsahem pro dospělé a relaxační videa v rozlišení 4K.
Služba zároveň upravila ovládání aplikace. Nově umožňuje používat mobilní telefon jako ovladač televize. Po skončení pořadu má aplikace automaticky nabídnout podobný obsah a u seriálů spustit další epizodu. Změnila se také orientace v rozbalené nabídce pořadů, kde přibylo vizuální pozadí.
Technické posílení se týká především kapacity a zálohování provozu. Nová nezávislá linka o kapacitě 100 Gb/s doplňuje dosavadní konektivitu. Pokud by jedna linka vypadla, provoz se má automaticky přepnout na druhou. „Nová nezávislá 100 Gb/s linka nám poskytuje větší kapacitní rezervu pro špičkové zatížení a zároveň zvyšuje odolnost celé infrastruktury,“ uvedl ředitel Lepší.TV Pavel Górecki.
Noví zákazníci si mohou službu vyzkoušet na 10 dní za jednu korunu, včetně balíčku HBO a přístupu do videotéky HBO Max. Podmínky tohoto zkušebního období se však mají v nadcházejících dnech změnit.