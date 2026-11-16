Lepší.TV umožní po třech minutách přeskočit zbytek reklamního bloku na stanicích Novy

Internetová televize Lepší.TV od středy 18. listopadu přizpůsobí zpětné sledování stanic skupiny Nova novým pravidlům pro přetáčení reklam. Diváci budou muset zhlédnout nejvýše tři minuty reklamního bloku. Jeho zbývající část pak budou moci přeskočit a pokračovat ve sledování pořadu.
Omezení se týká šesti stanic: Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova Fun, Nova Krimi a Nova Lady. Lepší.TV zároveň uvádí, že během prvních 60 sekund po spuštění zpětného sledování umožní volný pohyb v časové ose pořadu. Na nahrávky starší sedmi dnů se podle provozovatele nová pravidla nevztahují.
Jak Lupa informovala minulý týden, Nova nabídla operátorům dvě varianty. Pokud původní televizní reklamu nahradí digitálními spoty, mohou diváci po třech minutách přeskočit zbytek reklamního bloku. Při zachování původní reklamy musí zhlédnout celý blok (tak to bude například u SledováníTV).
Lepší.TV už nabízí automatické přeskakování reklam na stanicích skupiny Prima, a to za příplatek. U Novy však obdobnou službu poskytovat nemůže, protože ji vysílatel nepovoluje. O přípravě nových podmínek pro operátory informovala Lupa už letos v květnu.