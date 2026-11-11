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Nova omezí přetáčení reklam. U některých operátorů poběží celý blok

Filip Rožánek
Dnes
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Autor: Filip Rožánek
Od středy 18. listopadu diváci při zpětném sledování šesti stanic Novy přijdou o možnost volně přetáčet reklamu. O tom, zda půjde přeskočit alespoň část bloku, rozhodne způsob, jakým jejich operátor reklamu přehrává.
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Skupina Nova dnes oznámila, že operátorům nabídla možnost nahradit při zpětném přehrávání původní televizní reklamu digitální. Pokud nabídku využijí, diváci budou muset zhlédnout první tři minuty reklamního bloku a zbytek budou moci přetočit. Pokud operátor ponechá původní reklamu, přetočit nepůjde žádná část bloku.

Celý blok se bude přehrávat například ve službě SledováníTV, a to i u nahrávek uložených v této službě.

Pravidla se týkají hlavní Novy a stanic Nova Cinema, Nova Fun, Nova Krimi, Nova Lady a Nova Action. Platí u operátorů, kteří nabízejí zpětné přehrávání těchto stanic, včetně Oneplay. Původně Nova počítala se zavedením omezení už 16. listopadu, jak jsme na Lupě informovali v květnu.

„Chceme dál divákům přinášet kvalitní české seriály, zábavu, reality show i zpravodajství. To vyžaduje dlouhodobé a stabilní investice do původního obsahu, pro které potřebujeme předvídatelné financování. Reklama je jeho důležitou součástí a nové nastavení nám vytváří podmínky pro další rozvoj naší tvorby,“ okomentoval změnu v tiskové zprávě Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova. 

Na Oneplay záleží i na obrazovce

„Na platformě Oneplay bude možné reklamu přeskočit po třech minutách,“ potvrdil Daniel Grunt v rozhovoru pro MediaGuru. V témže rozhovoru uvedl, že na televizorech poběží původní reklama v den vysílání a během dalších tří dnů. 

Na oficiální informační stránce k zákazu přetáčení reklam Nova dodává, že tříminutový limit platí pro zákazníky, kteří si Oneplay pořídili přímo, i pro ty, kteří si službu platí prostřednictvím operátora O2.

Podle prezentace Novy na úterní konferenci Forum Media televizní reklamu od čtvrtého dne nahradí digitální spoty. Ale na telefonech, tabletech a počítačích se náhradní spoty objeví už při zpětném přehrávání v den vysílání, zjistil Médiář.

Třídenní lhůta souvisí s měřením sledovanosti. Do ní se zhlédnutí původních spotů na televizoru ještě započítávají do výsledků, od nichž se odvíjí prodej televizní reklamy.

Nova bude digitální spoty vkládat do stejných přestávek, v nichž běžela reklama při vysílání. Zadavatelům bude účtovat cenu za tisíc zobrazení na zařízení. Délku jednotlivých spotů, šest až třicet sekund, potvrdila mluvčí Novy Zuzana Křížková pro Médiář.

Reklama ve videotéce přijde v novém tarifu

Na konferenci Forum Media v úterý 10. listopadu Nova představila také levnější tarif Komfort s reklamou. Na Oneplay ho chce spustit v prvním čtvrtletí roku 2027. Jako jediný z představených tarifů bude mít reklamu i ve videotéce, například u filmů, seriálů a původních pořadů Oneplay. Stávající Komfort stojí 199 korun za 30 dní.

Podle přehledu, který Nova ukázala na Forum Media, bude Oneplay při zpětném sledování nahrazovat televizní spoty ve všech tarifech. U variant Extra Sport a Maximum platí výjimka pro sport.

WT100_26

Tarif

Reklama ve videotéce

Náhrada reklamy při zpětném sledování

Kde divák reklamu uvidí

Komfort s reklamou

Ano

Ano

Ve videotéce i na stanicích Novy

Komfort

Ne

Ano

Na stanicích Novy

Extra Zábava

Ne

Ano

Na stanicích Novy

Extra Sport

Ne

Ano, mimo sport

Na stanicích Novy mimo sport

Maximum

Ne

Ano, mimo sport

Na stanicích Novy mimo sport

Renata Týmová a Hung Nguyen z Novy na konferenci představili i reklamní produkt Onereach. Zadavatelům má umožnit spojit televizní kampaň s videoreklamou na Oneplay a zjistit, kolik dalších lidí oslovili nad rámec klasického vysílání. Podle údajů z prezentace Novy sledovalo Oneplay od ledna do října v průměru 3,6 milionu diváků měsíčně. Odhad vychází z dat Novy a měření Asociace televizních organizací a pracuje s koeficientem přepočtu 1,8.

Zpětné přehrávání s omezeným přetáčením reklamy zavedla už v červnu 2022 konkurenční Prima. Nova svůj krok zdůvodňuje potřebou financovat výrobu původních pořadů. Příjmy Novy z klasické reklamy v pozemním vysílání v roce 2025 dosáhly 4,91 miliardy korun a meziročně klesly zhruba o dvě procenta, jak vyplývá z výroční zprávy TV Nova.

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Autor článku

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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ještě před pár léty bych nadával, ale teď je mně to tak nějak fuk. Byly doby, kdy jsem na TV koukal v takovém tom náboženském vytržení (devadesátky, Simpsonovi, Alf, MASH ...) a reklamy byly také úplně nová věc (Ariel, králíček Duracell), pak období kdy byly reklamy vtipné (T-Mobile Šukaš čego? Zadar Volanič) no a teď je období zvané "filmy co jste už stokrát viděli a reklamy bez nápadu". Když k tomu na váhu přihodím nabídku streamovacích služeb, přenechám Novu raději ještě starším seniorům,…
Nodar


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