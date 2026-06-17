Liftago kupuje Modrého anděla, kromě taxíku tak nabídne i odvoz auta

Taxikářská firma Liftago oznámila koupi služby Modrý anděl, která kromě taxi nabízí také odvoz auta, když řidič momentálně nemůže za volant. Kolik Ligftago za firmu zaplatilo společnosti neuvedly.
Liftago po akvizici bude moci rozšířit portofolio svých služeb, které kromě objednávání taxi zahrnují také přepravu zásilek či pronájem limuzín s osobním řidičem. „Nyní dochází k technickému propojení služeb a zákaznické podpory. Cílem je, aby změna byla pro zákazníky, firmy i řidiče co nejjednodušší a nezasáhla do běžného provozu ani do už naplánovaných jízd,“ uvádí Liftago, které dnes funguje v 15 městech České republiky.
V praxi to znamená, že Liftago převádí zákazníky do své aplikace a na své zákaznické linky. Značka Modrý anděl posupně zanikne. „Liftago přebírá značku Modrý anděl včetně souvisejících ochranných známek, webu, objednávkových kanálů a možnosti oslovit zákaznickou bázi i partnerské řidiče Modrého anděla. Součástí transakce není automatický převod všech řidičů — Liftago nabídne spolupráci těm partnerským řidičům Modrého anděla, kteří splní jeho podmínky a standardy kvality služby,“ potvrdil Lupě generální ředitel Liftaga Radek Svíčka.
„Kompletní integrace probíhá ode dneška a bude pokračovat do konce týdne. Veškeré objednávky zadané prostřednictvím Modrého anděla nyní odbavuje Liftago (například předobjednané jízdy před několika dny). Telefonní čísla Modrého anděla jsou přesměrovaná na zákaznickou linku Liftaga. Na webu a v mobilní aplikaci jsou uvedeny informace k převzetí aktiv a informace k stažení aplikace nebo využití online objednávky Liftaga. Komunikace proběhla na zákazníky, firemní klienty i řidiče. Liftago nyní pracuje na postupném onboardingu,“ dodal.
Modrý anděl vznikl začátkem tisíciletí a původně se profiloval jako služba nabízející odvoz řidiče i jeho auta – když řidič například pil alkohol a nemohli tím pádem řídit. Firma se postupně vyvinula v klasickou taxislužbu. Podle poslední zveřejněné účetní uzávěrky skončila za rok 2024 v mírném zisku 124 tisíc Kč.
Liftago v roce 2024 převzalo konkurenční služby Svez.se a Tick Tack. Na začátku roku 2025 společnost zcela ovládl Livesport podnikatele Martina Hájka, která do ní už dříve investovala 100 milionů Kč. Za rok 2024 firma vykázala ztrátu skoro 7 milionů Kč (při tržbách téměř 69 milionů Kč).