Luxusní e-shop Flangi nabírá investici 10 milionů korun od Impulse Capital a Effectixu

E-shop zaměřený luxusní bytové doplňky a vybavení domácnosti Flangi získal investici ve výši 10 milionů korun od společnosti Impulse Capital investora Ondřeje Tomka a agentury Effectix s odsouhlaseným příslibem dalších investic v budoucnu. Firma chce finance využít na zahraniční expanzi.

Do zahraničí, zejména dalších zemí střední a východní Evropy, chce e-shop proniknout mimo jiné i proto, aby mohl na tuzemský trh přivést dosud nedostupné značky. „Jedním z hlavních cílů zahraniční expanze je také představení českých značek ve společnosti těch světových na jednom místě. Něco jako "český svět“ ve Flangi bych určitě ráda vybudovala. Právě probíhají jednání s několika prestižními českými výrobci,” dodává zakladatelka e-shopu Lenka Pertlíčková.

Flangi funguje od října loňského roku a momentálně nabízí luxusní produkty v kategoriích vaření a stolování, porcelán a sklo, doplňky do bytu a do koupelny, textil a beauty. Do deseti let chce firma nabídku značek zdesetinásobit a ke stávajícím kategoriím přidat i nábytek a fashion doplňky.

"Obchod, kam bych sama chodila ráda nakupovat, respektive brouzdala na něm po internetu, tu není. Proto nastal čas nějaký založit. Už teď vidím, že česká společnost hodně dozrála a je připravena investovat do věcí, které je doma obklopují. Řeší jak jejich kvalitu, tak i to, kdo je vyrábí,” říká Petrlíčková.