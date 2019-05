 »  Mall Group je ve ztrátě 1,7 miliardy. Připisuje to investicím, tržby dále rychle rostou

Jan Sedlák

Internetová skupina Mall Group, pod kterou spadají aktivity obchodu Mall v několika zemích a také srovnávač Heuréka.cz, v posledním fiskálním roce dosáhla na obrat 16,2 miliardy korun. Jde o meziroční růst 13 procent. Skupina se každopádně dostala do ztráty 68 milionů eur, tedy přes 1,7 miliardy korun.

Mall Group ztrátu připisuje pokračujícím investicím a změnám. Jde například o rozšiřování výdejní sítě Mall Box, dopravy Mall Comfort, platební systém Mall Pay, televizi Mall.tv nebo distribuční centrum v Jirnech u Prahy.

Mallu nejvíce roste Chorvatsko (přes 60 procent) a Slovinsko (22 procent). Celá skupina má přes 700 výdejních míst, v Česku přes 300.

„Mall Group a. s. vznikla na podzim 2016 a v průběhu následujících dvou let proběhlo zformování akcionářské struktury, sjednocení infrastruktury a došlo také ke změně účetního období z kalendářního na fiskální končící k 31. březnu. To se do výsledků všech jednotek promítlo poprvé v roce 2018. Toto období Mall Group završila 5. 2. 2019 změnou názvu administrativního zastoupení z dosavadního Sully System a. s. Konsolidované tržby Mall Group k 31. 3. 2018 činily 15 357 mil Kč, což po přepočtu představuje sedmiprocentní růst oproti předchozímu období,“ uvádí dále Mall k výsledkům.