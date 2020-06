 »  Mapy.cz spustily v navigaci plánovač alternativních tras

Seznam.cz v rámci mobilní verze služby Mapy.cz přidal do navigace aktuální informace o provozu, výlukách, zácpách a především také plánovač alternativních tras. Informuje o tom na svém blogu.

Nově tak například mobilní aplikace řidiče upozorní, že se přibližují k oblasti s omezeným vjezdem. Nechybí ale dokonce ani kontroverznější funkce, jako upozornění na policejní radary či aktivní hlídky.

Nové funkce jsou zatím dostupné pouze pro území České republiky, potřebná data do aplikace proudí jednak z otevřených dat od Ředitelství silnic a dálnic ČR, ale také z externích nasmlouvaných flotil, později chce Seznam, podobně jako to má dnes Google, využít i data nasbíraná od samotných uživatelů.

„Informace o kolonách se počítají z dat externích leasingových flotil, do kterých chceme postupně zapojovat i data od uživatelů, kteří využívají navigaci. Jejich součinnost při vytváření dopravní mapy je jeden z našich současných cílů. Pomůže nám, až se naši fanoušci zapojí do společného vytváření dopravní mapy a dají nám vědět, pokud na cestě narazí například na uzavírku, kterou u nás neuvidí. Čím víc se jich zapojí, tím budou dopravní informace v Mapách aktuálnější,“ vysvětluje Jakub Faifer, produktový manažer Mapy.cz. Do budoucna by se měly v mobilních mapách od Seznamu objevit další pokročilé funce, jako je třeba dynamický routing.