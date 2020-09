Mapy Google začnou zobrazovat rozšíření koronaviru v jednotlivých regionech

Google tento týden začne ve svém produktu Mapy Google (Google Maps) zobrazovat rozšíření a riziko nákazy koronavirem SARS-CoV-2 v jednotlivých státech a regionech. Nová funkce bude dostupná v podrobnostech map, kde se postupně začne uživatelům odemykat položka Covid-19 Info.

Nová funkcionalita po aktivování vrstvy obarví mapu podle poměru nových případů nákazy za posledních sedm dní na 100 tisíc obyvatel. To by mělo uživatelům umožnit rozlišit oblasti s reálně zvýšeným rizikem nákazy. Google slibuje také další doplňující informace jako je třeba rostoucí, nebo klesající trend. Data o trendech by měla být k dispozici pro 220 zemí. Nová vrstva se nejprve (v průběhu tohoto týdne) objeví uživatelům mobilní verze map pro Android a iOS.

Jako zdroj dat slouží primárně agregovaná data univerzity Johnsa Hopkinse, The New York Times a Wikipedie. Ty pro změnu informace čerpací od jednotlivých veřejných institucí.