Matyáš Zrno opouští CNN Prima News, povede server Aktuálně.cz

Autor: CNN Prima News Matyáš Zrno v současné době působí jako reportér a moderátor stanice CNN Prima News.

Zpravodajský web Aktuálně.cz bude mít od ledna 2025 nového šéfredaktora. Funkce se ujme Matyáš Zrno, dosavadní šéf zahraniční sekce CNN Prima News.





Vydavatelství Economia vybíralo z několika kandidátů, nakonec dostal přednost Matyáš Zrno. Vystudoval Fakultu sociálních věd UK a před CNN Prima News pracoval v České televizi, Lidových novinách a týdeníku Respekt, zároveň přispíval i do řady dalších tuzemských i zahraničních médií. V letech 2010 a 2011 vedl v Afghánistánu tým českých civilních expertů v Provinčním rekonstrukčním týmu a od začátku války na Ukrajině působil v zemi opakovaně jako válečný zpravodaj.

Zpravodajský web si zachová důraz na zahraniční zpravodajství. Má však podstatně více používat vizuálně atraktivnější formáty, přilákat nové čtenáře a lépe zvýraznit svá témata.

„Věřím, že mám Aktuálně.cz co nabídnout. Je to skvělé médium, které chci spolu s redakcí posunout ještě výš. Příští rok oslaví 20 let na českém mediálním trhu. Mám ambici udělat z něj moderní web plný zajímavých textů, videí i podcastů, jenž zaujme nejen novou generaci čtenářů, ale osloví i ty, kteří Aktuálně navštěvovali v uplynulých dvou dekádách,“ vysvětlil Matyáš Zrno.

Aktuálně.cz dosud vede Pavel Švec. „Neměníme šéfredaktora kvůli nespokojenosti s tím současným. Pavel Švec se své pozice ujal v obtížné situaci a obstál. Za to mu patří velké díky. My však cítíme, že pro úspěšné dokončení naší tříleté transformace potřebujeme jiný přístup. Právě Aktuálně je pro nás prioritou příštího roku,“ dodala Lenka Černá, generální ředitelka vydavatelství Economia.

Economia se chystá investovat do nového systému pro správu obsahu a předplatitelského systému. „Čekají nás zásadní změny, a proto chceme mít na klíčových pozicích lidi s jasnou vizí a bohatými zkušenostmi,“ uzavřela Lenka Černá.