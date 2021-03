MERO chce zdigitalizovat provoz ropovodů. Zvažuje i vytvoření digitálního dvojčete

Státem vlastněná společnost MERO ČR, a.s., provozující na českém území ropovody Družba a IKL, plánuje zdigitalizovat provoz ropovodů, dispečink, údržbu nebo bezpečnost provozu a vytvořit nový informační systém. Do budoucna zvažuje i vytvoření digitálního dvojčete infrastruktury ropovodů. Lupě to potvrdila mluvčí společnosti Radomíra Doležalová.

Přesnější podobu digitalizace procesů má navrhnout studie, kterou pro podnik vypracuje firma CGI IT Czech Republic. Studie má podle údajů v registru smluv stát 432 tisíc korun. Hotová má být podle Doležalové do konce letošního června a na jejím základě v následujícím čtvrtletí představenstvo MERO schválí roadmapu pro další postup. Výši nákladů na digitalizaci podnik zatím nestanovil, s rozpočtem čeká až na výsledky zmíněné studie.

„Předmětem studie je vypracování komplexní studie digitalizace procesů ve společnosti MERO ČR, a.s., s důrazem na provozní procesy a postupy, včetně analýzy potřeb, jejímž obsahem bude popis stávajícího stavu, to znamená detailní analýza procesů celé společnosti, popis integrace procesů do stávajících aplikací, popis zpracovávaných dat a identifikace požadavků na aplikační podporu a vytvoření procesních modulů všech identifikovaných procesů,“ vysvětluje Doležalová.

Prioritním cílem studie je návrh informačního systému, který propojí provozní a technické procesy a postupy s ostatními informačními systémy a aplikacemi. Výstupem také má být návrh aplikační architektury pro integraci doposud provozovaných informačních systémů.

Vedle toho si státem vlastněný podnik slibuje i zapojení umělé inteligence a dalších technologií souvisejících s Průmyslem 4.0. „Společnost MERO ČR, a.s., zvažuje možnost využití digitálního dvojčete, a to především v provozní infrastruktuře v dlouhodobém časovém horizontu,“ vysvětluje Doležalová.