Microsoft chce za 68,7 miliard USD koupit tvůrce World of Warcraft Activision Blizzard

Softwarová firma Microsoft oznámila záměr koupit herní studio Activision Blizzard. Za firmu, která má na kontě hry jako World of Warcraft, Diablo, Hearthstone nebo Call of Duty, plánuje zaplatit 68,7 miliard dolarů.

„Hry jsou největší a nejrychleji rostoucí formou zábavy,“ vysvětluje Microsoft plánovaný krok v tiskové zprávě. „Akvizice urychlí růst herního byznysu Microsoftu napříč mobilními zařízeními, PC, konzolemi a cloudem a poskytne mu základy k budování metaverza,“ dodává.

Po dokončení obchodu by se z Microsoftu měla stát třetí největší herní firma světa (podle obratu). Před ním by měly být jen Tencent a Sony. Koupě se může stát jednou z největších technologických akvizicí v historii, překonává i zatím rekordní koupi ECM společností Dell.

Activision Blizzard celosvětově zaměstnává na 10 tisíc lidí. Za sebou má úspěšné hry jako Diablo, Call of Duty, Candy Crush nebo onlinovku World of Warcraft. Tyto a další tituly by po akvizici měly zamířit do služby Microsoft Game Pass, která umožňuje hraní vybraných titulů za předplatné.

Akvizici teď musí posoudit regulační úřady v USA a schválit ji akcionáři Activision Blizzard. Pokud vše proběhne bez komplikací, měl by být obchod dokončen ve finančním roce 2023, předpokládá Microsoft.

V loňském roce firma dokončila také akvizici herní společnosti ZeniMax Media, mateřské firmy Bethesda Softworks a dalších studií.