Microsoft má připravenou výstavbu datového centra v Praze, váhá kvůli cenám energií

Autor: Úrad vlády ČR

Americký IT gigant Microsoft má připravený projekt výstavby datového centra v České republice, o kterém už se nějakou dobu spekuluje. V současné době se ale vyčkává na to, jak se vyvine situace kolem vysoké ceny energií. Ta má značné dopady i na provoz datacenter, mnoho z nich musí zdražovat. Informaci Lupě potvrdil vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš, který se zástupci Microsoftu nedávno jednal.





“Vůle ze strany Microsoftu je. Nicméně doba turbulentních energetických cen je nabádá k opatrnosti. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Je to připravené a čeká se na další vývoj,” řekl Bartoš Lupě.





Microsoft letos za 1,5 miliardy korun koupil šestihektarový pozemek v Praze, kde by případné datacentrum mělo stát. Je kousek od stanice metra Letňany. Pro Redmond jde o první realitní investici v Česku.

Motivací je mimo jiné snaha zapojit se do budování státního cloudu. Na technologiích Microsoftu už běží pilotní projekty a Microsoft je zdaleka nejvíce zastoupen v cloudových nabídkách podaných řadou jeho lokálních partnerů.

Podobně se o český trh stále více zajímá Google se svým Google Cloudem. Kromě vybudování lokálního týmu chystá spuštění českého regionu.

Microsoft plány kolem datového centra nekomentuje. Na setkání firmy s Bartošovým týmem (Ondřej Profant, Jan Míča a další) a ministrem zahraničí Janem Lipavským, které se uskutečnilo 21. října, se každopádně řešila i další témata.

Šlo mimo jiné o vývojové centrum v Praze, kde už Microsoft zaměstnává přes tisíc lidí. Dále se jednalo o digitální vzdělávání. Bartoš chce mít do příštího roku hotový framework, který by měl umět do vzdělávání začlenit firmy a další organizace. Lipavský zase debatoval o tom, jak Ukrajina kvůli válce hostuje důležitá data mimo domovskou zemi, mimo jiné právě u Microsoftu v Evropě.

“V současné době chybí na českém trhu třicet tisíc IT odborníků a my vedeme průběžný dialog s představiteli vlády a podniků o tom, jak můžeme společně pomoci tuto mezeru překlenout. Zrovna jsme s našimi partnery oznámili rozšíření našich investic na IT vzdělání půl milionu lidí na obou trzích (Česko a Slovensko),” sdělila Lupě mluvčí Microsoftu Karolína Kříženecká.

“Další důležitou oblastí, kde přispíváme k oběma zmiňovaným faktorům, tedy k vytváření digitálních pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou a k podpoře přechodu k ekonomice založené na inovacích, je naše rychle rostoucí vývojové centrum v Praze. To v současné době zaměstnává více než tisíc softwarových inženýrů, kteří pracují na produktech a řešeních využívaných lidmi a firmami po celém světě,” navázala. Zmínila také aktivitu Government Security Program.