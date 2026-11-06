Miliardář a tvůrce Minecraftu doporučil novou českou hru, která čelí nesmyslnému nařčení kvůli používání AI

Markus Persson na internetu známý jako Notch v roce 2014 za 2,5 miliardy dolarů prodal Microsoftu svojí hru Minecraft, dlouholetý fenomén. Persson si od té doby užívá bohatství, které ne vždy zvládá, a stal se poměrně kontroverzní postavou. Firmy Microsoft a Mojang se od něj distancovaly. Persson se každopádně vrátil k nezávislému vývoji a dělá na dungeonu Levers and Chests. Na to konto doporučil i čerstvou novinku z Česka.
Persson konkrétně doporučil hráčům vyzkoušet hru Underkeep, která vyšla tento týden. Dílo českého studia Rake in Grass (majitel Pavel Tovaryš) je klasický dungeon crawler podobný legendám jako Dungeon Master, Eye of the Beholder, Lands of Lore, Might nad Magic, Ishar nebo nověji Legend of Grimrock. Na začátku si vybere partu čtyř postav a následně procházíte kobky, lesy a další lokality, kde řešíte tahové souboje, vybavení, logické hádanky a tak dále. K dispozici je i zdarma hratelné demo.
Underkeep má kromě jiného velmi povedenou pixelartovou grafiku, kterou měl na starost Karel Matějka. Grafika se stala tématem posledních týdnů. Podle některých hráčů je dobrá tak moc, že to dle jejich názoru musela dělat umělá inteligence, což není pravda. Na jednu stranu se šíří nesmysl, na druhou stranu do Underkeepu pomáhá ve zviditelnění.
“Nemůžete se dočkat Levers and Chests. Možná si vyzkoušejte demo Underkeep. Zahrál bych si ho sám, ale znáte to, je to konkurence. Hloupá konkurence, vždycky mě láká k zábavě,” uvedl Persson.
V produkci je nyní také další český dungeon, a sice Brány Skeldalu 4. Jindřich Skeldal tento týden spustil crowdfundingovou kampaň na Startovači, kde se snaží vybrat alespoň 600 tisíc korun.