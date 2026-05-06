Lupa.cz

Ministr Klempíř jednal s odboráři ČT a ČRo. V hodnocení schůzky se výrazně rozcházejí

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Oto Klempíř Autor: Ministerstvo kultury ČR
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě)

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy sobě) se v úterý sešel s odboráři České televize a Českého rozhlasu. Projednával s nimi chystanou změnu financování médií veřejné služby a předložený návrh mediálního zákona. Obě strany se však rozcházejí v hodnocení závěrů schůzky. 

Ministerstvo o schůzce neinformovalo na webu ani na sociálních sítích, své stanovisko jen poskytlo agentuře ČTK. V něm sdělilo, že se „na schůzce podařilo vyjasnit řadu otázek“. „A v několika klíčových oblastech byla nalezena shoda nad konkrétní podobou návrhu,“ informoval úřad. Odborové organizace obou institucí takovou interpretaci zásadně odmítly.

Pilířem připravované reformy zůstává přechod od dosavadních poplatků k modelu přímého financování prostřednictvím mandatorních výdajů ze státního rozpočtu. Ministerstvo kultury tento krok vnímá jako nastavení stabilního a předvídatelného rámce, který by zároveň naplnil požadavky Evropského aktu o svobodě médií (EMFA) na zajištění dostatečných prostředků pro rozvoj veřejné služby.

Zástupci odborů po schůzce vyjádřili s oficiální komunikací ministerstva nespokojenost a obvinili úřad z překrucování faktů. Podle jejich vyjádření mluvčí resortu Barbora Šťastná nedodržela předchozí dohody a do prohlášení zahrnula formulace o konsenzu nad konkrétní podobou návrhu, které odboráři přímo na místě odmítli. Zaměstnanci obou médií dlouhodobě tlumočí obavy, že navázání rozpočtu na státní pokladnu vytvoří prostor pro politický tlak a ohrozí svobodnou tvorbu.

Proti tvrzení ministerstva se ohradil také předseda stávkového výboru odborů Českého rozhlasu Jan Křemen. „Nadále trváme na zachování současného financování rozhlasu a televize, které nám zajišťuje nezávislost a svobodu,“ prohlásil Křemen během úterního večerního projevu před budovou Českého rozhlasu, kam přišly médium podpořit tisíce lidí. Odmítavý postoj odborů pramení z přesvědčení, že přímá vazba na státní rozpočet činí média zranitelnějšími vůči aktuální politické garnituře.

Jediným hmatatelným výsledkem úterního jednání je tak příslib ministra Klempíře, že zástupce zaměstnanců zařadí do expertní skupiny, která bude o legislativním návrhu dále diskutovat. Přestože ministerstvo hodnotí schůzku jako krok k vyjasnění sporných bodů, zástupci ČT a ČRo trvají na tom, že jejich zásadní výhrady k opuštění poplatkového systému zůstávají nevyslyšeny. Dialog mezi státem a mediálními organizacemi má pokračovat v příštích týdnech, kdy se očekává další kolo expertních debat o finální podobě zákona.

Seriál: Financování médií veřejné služby
Přečtěte si všechny díly seriálu Financování médií veřejné služby nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Šest z deseti největších blockchainů, včetně Bitcoinu, není připraveno na kvantové útoky

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Od tajných spolků k tripartitě: Jak se pracující naučili táhnout za jeden provaz

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

Náročný start JMHZ mají účetní za sebou. Začíná pravidelný měsíční režim

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).