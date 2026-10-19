Miton věří v AI agenty v e-commerce, miliony posílá do služby, která jim umožňuje hlídat ceny napříč trhem

Další sázku na AI agenty v e-commerce vypsal Miton, který investuje do českého DeepScoutu, startupu, který právě otevírá svou databázi e-commerce dat umělé inteligenci. Ta je může využít k tvorbě vlastních cenových strategií, analýz a automatizací. Technologie DeepScoutu umí z e-shopů vytáhnout ceny, dostupnost i sortiment a poznat, které produkty si navzájem odpovídají. Doteď ji využívali hlavně velcí obchodníci včetně Alzy.
DeepScout sbírá produktová data z e-shopů, sjednocuje jejich podobu a páruje stejné výrobky napříč obchody, a to i bez čárového kódu nebo EAN. Výsledkem je srovnatelný katalog. Novinka zpřístupňuje tato produktová data přes API a MCP, takže je na nich možné stavět vlastní řešení s AI, a cílí na vývojáře i pricingové, obchodní a marketingové týmy.
„Kdokoli, kdo umí popsat, co chce, si nad našimi daty bez jediného programátora postaví vlastní pricingovou strategii nebo cenovou analýzu. Investice od Mitonu nám umožňuje tenhle krok udělat rychleji,“ říká Jan Mittner, zakladatel startupu. Službu vede Ján Kešelák, který působil jako CEO miliardového módního vyhledávače Glami.
DeepScout uvádí, že se zhruba rok a půl po uvedení na trh dostal na break-even a jeho pravidelné tržby meziročně vzrostly pětinásobně. Kromě Alzy jeho služby používají mimo jiné Růžový slon, Biano, Lékárna.cz nebo Bonami. Alza využívá jeho data k automatizovanému monitoringu cen a párování milionů produktů na třech trzích. Bonami díky nim sleduje své cenové postavení ve dvanácti zemích.
Miton do startupu investoval už před veřejným spuštěním. Aktuální výše finanční injekce má být v milionech korun, blíže ji Miton nekomentuje. Za skupinu se o firmu stará jeden z partnerů Mitonu Tomáš Hodboď, někdejší zakladatel cenového srovnávače módního zboží Glami.
Mittner má za sebou vybudování startupu Jízdomat, který v roce 2016 koupila služba BlaBlaCar, či služby Proudly, tu si v roce 2019 pořídila služba Welcome to the Jungle.