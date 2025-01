Miton investuje do startupu DeepScout, který pomocí AI analyzuje data o konkurenčních e-shopech

Autor: DeepScout Tým startupu DeepScout

Na trh vstupuje nový startup DeepScout, který má od začátku podporu skupiny Miton. Ta do něj ještě před spuštěním produktu investovala 5 milionů Kč s opcí na dalších 10 milionů. Firma o tom informovala v tiskové zprávě.





DeepScout nabízí e-shopům sběr dat o jejich konkurenci a jejich analýzu. Na jejím základě pak dokáže obchodníkům dávat doporučení, jak by měli nastavit ceny nebo jaký sortiment by měli prodávat.

„Platforma je téměř celá automatizovaná pomocí AI/ML a optimalizovaná na velká data. Díky tomu jsme schopni zákazníkům všech velikostí nabídnout velmi dobré ceny. Navíc si DeepScout poradí i s několika miliony produktů per zákazník. A to ve všech krocích – od získávání zdrojových dat z trhu přes aktualizaci a verzování dat, párování produktů, analýzy výsledků až po doporučení konkrétních akcí, jež by měl e-shop udělat, aby zlepšil svůj byznys,“ popisuje zakladatel projektu Jan Mittner.

Podle obchodního rejstříku drží Miton ve firmě Algorama, která službu provozuje, 33% podíl, zbylých 67 % vlastní právě Mittner. Za skupinu se o firmu stará jeden z partnerů Mitonu Tomáš Hodboď, někdejší zakladatel cenového srovnávače módního zboží Glami.

Mittner má za sebou vybudování startupu Jízdomat, který v roce 2016 koupila služba BlaBlaCar, či služby Proudly, kterou v roce 2019 koupila služba Welcome to the Jungle.