 »  Mixit.cz má tržby za čtvrt miliardy a expanduje do Maďarska

Karel Wolf

Český Mixit.cz dosáhl za loňský fiskální rok rekordních tržeb, ty přesáhly 248 milionů Kč což představuje růst o 28 % oproti předcházejícímu roku.

V nejsilnější den roku vyřízeno 3400 objednávek za den. Společnosti se také loni dařilo růst na všech trzích, kde je momentálně přítomná. V procentech nejvíce vzrostly prodeje v Polsku, kde eshop nabízející müsli a kaše „na míru“ vyrostl o rekordních 192 %, podíl slovenského eshopu tvoří 14 % celkových tržeb. „Předpokládáme, že růst v dalším roce potáhnou z velké části právě zahraniční trhy. I proto právě spouštíme Mixit.hu v Maďarsku. Našim cílem je dostat se tu do dvou let do černých čísel, ale tajně doufáme, že se nám to podaří dříve,” říká jeden ze zakladatelů Tomáš Huber.



Společnost v uplynulém roce také investovala do rozšiřování výrobních kapacit. „V uplynulém roce jsme se soustředili především na naši centralizovanou výrobu a expedici. Instalovali jsme dvě nové výrobní linky a změnami v procesech se nám podařilo stlačit chybovost blízko k nule. Díky časovým i finančním investicím do těchto oblastí se nám podařilo výrobní kapacity navýšit tak, že jsme mohli využít naplno potenciál předvánoční špičky a navíc jsme si ověřili, že zvládneme i další růst,” shrnuje Martin Wallner, druhý zakladatel Mixit.cz uplynulý fiskální rok.