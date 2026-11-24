Češi stále více používají nástroje takzvané umělé inteligence, mezi něž patří ChatGPT, Claude, Gemini a další. Český statistický úřad (ČSÚ) publikoval data, podle nichž AI používá více než polovina dospělé či dospívající populace. AI nasazují pro vyhledávání informací, konverzaci, tvorbě textu nebo programování.
V první polovině letošního roku zmíněný typ AI používalo 56 procent Čechů starších 16 let. Ve stejném období před rokem to bylo 32 procent. U obyvatelstva od 16 do 24 let to dělá 90 procent. U starších nad 65 let to bylo 17 procent osob, rok předtím ale pouze čtyři procenta.
“Pro pracovní účely používá umělou inteligenci třetina zaměstnaných. Z podnikajících osob je to 46 procent, ze zaměstnanců pak 31 procent. Nejčastěji používají AI zaměstnané osoby ve věku 25 až 34 let, z toho pro svou práci 44 procent z nich. Používání těchto nástrojů se liší i podle dosaženého stupně vzdělání. Z vysokoškolsky vzdělaných používalo AI 63 procent zaměstnaných, v případě pracujících se základním vzděláním to bylo 14 procent,” doplnil ČSÚ.