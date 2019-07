 »  Mozilla testuje odstranění reklam z webů online médií za předplatné

David Slížek

Před lety něco podobného zkusilo slovenské Piano, loni zavedl službu Subscribe Google a teď se chystá na předplatné online médií také Mozilla. Neziskovka provozující prohlížeč Firefox spustila stránky, kde zjiš´tuje zájem uživatelů o chystanou službu Firefox Ad-free Internet.

Ta má za poplatek 4,99 USD měsíčně (tuto částku Mozilla aspoň inzeruje na tlačítku s výzvou k objednání) nabídnout přístup k vybraným mediálním serverům bez toho, že by se uživatelům zobrazovaly reklamy. Část z předplatného pak mají dostávat dotyčné weby.

Předplatitelé mají za poplatek získat přístup také k audioverzím článků nebo možnost pokračovat ve čtení napříč zařízeními (nejpíš tedy bude nutné být přihlášen k uživatelskému účtu Mozilly).

Na webu chystané služby je zatím jen dotazník, ve kterém se Mozilla ptá, jaký mají uživatelé o podobnou službu zájem. Podle dotazníku to vypadá, že služba (pokud ji Mozilla opravdu spustí) bude založena na dříve oznámeném partnerství Mozilly se s aplikací Scroll. Ta za předplatné nabízí odstranění reklam z mediálních serverů jako jsou Slate, The Atlantic, BuzzFeed, Gizmodo, The Verge, USA Today a několik dalších.

Mozilla letos v červnu také oznámila, že má v plánu nabídnout placenou verzi Firefoxu s nadstandardními službami.