Mzdy v IT už nerostou plošně a rozdíly se zvětšují. Experti na AI berou až 150 tisíc, testeři i 40

Dřív běžný plošný růst mezd v IT už se nekoná, uvádí průzkum společností Grafton Recruitment a Gi Group. Zatímco specialisté na umělou inteligenci, cloud nebo kybernetickou bezpečnost si mohou přijít na více než 100 tisíc Kč měsíčně, některé tradiční IT profese stagnují a jejich ohodnocení začíná jen kolem 40 tisíc. Firmy navíc omezují nábor juniorů a stále častěji přehodnocují, jaké činnosti už dokážou automatizovat, uvádí firmy.
Nejlépe placenou pozicí v IT zůstávají ředitelé technologických oddělení typu CIO a CTO. V Praze mohou jejich mzdy dosáhnout až 250 tisíc Kč měsíčně, v Jihomoravském kraji 220 tisíc. Vysoko se drží také experti na umělou inteligenci. Inženýři strojového učení, specialisté na velké jazykové modely nebo vývojáři AI/ML si můžou v hlavním městě vydělat až 150 tisíc Kč, spodní hranice mzdového rozpětí u nich přitom neklesá pod 95 tisíc. „Nabídka pracovních příležitostí v oblasti AI se zatím soustřeďuje především do Prahy, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje, v budoucnu očekáváme jejich rozšíření i do dalších regionů,“ říká Eliška Smržová, ředitelka divize Grafton Recruitment.
Vyšší mzdy nabízejí také některé specializace v kybernetické bezpečnosti a cloudových technologiích. Například konzultant IT bezpečnosti si v Praze může vydělat až 130 tisíc korun (ve Zlínském kraji pozice začíná na 55 tisících Kč), architekt Salesforce až 160 tisíc. Přes 100 tisíc se dostávají také zkušení odborníci na SAP, DevOps nebo cloudová prostředí AWS a Azure.
Na opačném konci žebříčku jsou manuální testeři, jejichž mzdy v některých regionech začínají na 40 tisících Kč. Podobně jsou na tom techničtí pracovníci podpory nebo IT administrátoři. Méně atraktivní jsou také některé dříve žádané vývojářské specializace, například PHP, JavaScript nebo frontendový vývoj.
Rutinnější úkoly podle společností častěji přebírá automatizace a umělá inteligence a uchazeči jsou proto podle průzkumu ochotnější přistupovat na kompromisy v požadované mzdě, práci z domova nebo formě spolupráce.
Výrazné rozdíly přetrvávají také mezi regiony. Vývojář v jazyce C# si může v Praze a Středočeském kraji vydělat až 135 tisíc Kč měsíčně, ve Zlínském kraji je horní hranice rozpětí 70 tisíc.