 »  Na Google doodlu k výročí narození Nicholase Wintona spolupracovala i jeho dcera

Google dnes na své stránce s vyhledáváním připomíná 111. výročí narození Sira Nicholase Wintona. Prostřednictvím upraveného loga (tzv. doodle) zobrazuje motiv příjezd zachráněných dětí do Velké Británie.

Autorem obrázku, který odkazuje na výsledek hledání jména Nicolas Winton, je americký výtvarník Kevin Laughlin. Ten podle Googlu při tvorbě spolupracoval také s Wintonovou dcerou Barbarou Winton.



Autor: Google

„Nicholas věřil, že mluvit o minulosti má smysl pouze tehdy, když to pozitivně ovlivní to, jak se lidé zachovají v současnosti. Proto doufáme, že dnešní vzpomínka lidi inspiruje k tomu, aby se zapojili do pomoci ostatním ve svých komunitách i za hranicemi,“ cituje Google její vyjádření k dnešnímu výročí.

Doodle se dnes zobrazuje uživatelům v Česku, na Slovensku, ve Velké Británii, Kanadě, Řecku, Lotyšsku, Litvě a na Islandu. Laughlin se podle Googlu inspiroval památníky Sira Wintona i zachráněných dětí. Nicholas Winton v roce 1939 převezl z tehdejšího Československa do bezpečí ve Velké Británii celkem 669 převážně židovských dětí.