Na Letné se dnes bude demonstrovat. Aby nepadala mobilní síť, vyrostl tam speciální dočasný vysílač

Na Letné v Praze dnes proběhne další velká demonstrace, tentokrát na protest proti změnám ve financování České televize a Českého rozhlasu. Velký nápor lidí pravděpodobně “ucpe” standardní okolní mobilní vysílače. Organizátoři si proto od operátorů nechali postavit dočasný posilující vysílač, který pomůže k tomu, aby účastníci mohli používat data a další mobilní služby.
Podobná řešení operátoři dodávají organizátorům koncertů, sportovních událostí, festivalů a podobně. Instalaci lze realizovat během hodin. Konektivitu lze získat přes mikrovlnná pojítka, takže není nutné připojovat optiku. Součástí instalace jsou i generátory.
Na vysílač na dnešní demonstraci se můžete podívat v našem videu:
Základnové stanice a další technika se umisťují do klecí. Antény jsou namontovány na dvou stožárech. Operátoři nasazují tradiční frekvence na LTE a 5G včetně Massive MIMO a 3,5 GHz. Technika dokáže doplnit kapacitu sítě a pokrýt bezprostřední okolí demonstrace.
CETIN a O2 nyní na podobné akce mají i speciální dodávky Mercedes. S nimi lze přijet na místo, vysunout stožár a během chvilky zprovoznit obstojí vysílač. O2 nově také umí složit 5G vysílač do dvou přenosných kufrů a včetně samostatného jádra ho rozjet na libovolném místě.
Podobný vysílač jsme na Letné fotili také u březnové demonstrace. Galerie je tady: