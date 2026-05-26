Nahrávka o údajném úplatku radním ČT: Piráti mají sedm posudků pro pravost, Matocha s Bradáčem tři pro deepfake

Spor o pravost nahrávky, na níž mají členové Rady České televize Pavel Matocha a Roman Bradáč hovořit o vyplacení půl milionu korun za blíže neurčenou volbu, se prohlubuje. Pirátská strana předala kriminalistům sedm znaleckých posudků, podle nichž je nahrávka pravděpodobně autentická. Oba radní oproti tomu disponují třemi expertízami, které ji označují za pravděpodobný podvrh vytvořený umělou inteligencí.
O posudcích, které si nechali zpracovat Matocha s Bradáčem, dnes jako první informoval server Echo24. Mezi trojicí oslovených expertů jsou dva soudní znalci v oboru kriminalistické fonoskopie – Zdeněk Švenda, který svůj posudek opatřil kulatým razítkem, a Marie Hes Svobodová. Třetím je zvukový mistr Tomáš Jochmann ze studia Baracca Records.
Pirátské expertízy pocházejí naopak od amerických společností Resemble.AI, Hive a Verivox, švýcarské Aurigin, polské WEimpact (projekt Stenograf), české Phonexia a od týmu profesora Jana Černockého z Vysokého učení technického v Brně.
Švenda, který podle Echo24 působí jako soudní znalec přes dvě desítky let a v minulosti sedm let pracoval pro Bezpečnostní informační službu, uvádí, že „zaznamenaný dialog zní značně nepřirozeně, strojově, nuceně, tempo rozhovoru je nepřirozeně pomalé“, a nelze podle něj vyloučit, že nahrávka byla vytvořena uměle. Hlas připisovaný Bradáčovi vyhodnotil počítačový systém s pravděpodobností 12,5 procenta, což je nejnižší možná hodnota na škále 12,5 až 97 procent. Hlas přisuzovaný Matochovi nebylo podle znalce možné analyzovat pro nedostatek kvalitních dat. Hes Svobodová upozorňuje, že „repliky navazují nepřirozeně, bez běžných přechodových řečových fází“, a Jochmann tvrdí, že „hlas druhého řečníka byl do nahrávky vložen nebo upraven dodatečně“.
Pirátské analýzy vyznívají opačně. Čtyři z nich dospěly k závěru, že nahrávka je téměř jistě autentická, dvě uvádějí, že je pravděpodobně pravá. Jeden tým vyhodnotil osm různých konfigurací nahrávky a ve většině případů se rovněž přiklonil k její autentičnosti.
Resemble.AI podle Pirátů konstatuje, že „nebyly zjištěny žádné jasné známky digitálního spojování nebo umělé manipulace“, a celkové skóre 0,326 je výrazně pod prahovou hodnotou pro obsah generovaný umělou inteligencí. Polský Stenograf uvádí, že nahrávka byla „pravděpodobně pořízena skrytým hlasovým diktafonem“ a nebyla sestříhána. Česká Phonexia ji svým softwarem označila za „spíše autentickou“, švýcarská Aurigin v záznamu „nezjistila žádné segmenty generované umělou inteligencí“.
Okolnosti vzniku a obsahu nahrávky vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu na základě dříve podaného trestního oznámení.
Pirátská poslankyně Andrea Hoffmannová vyzvala Matochu a Bradáče k odstoupení z aktuální kandidatury do Rady ČT. Oba mají zájem o funkční období na dalších šest let. „Sami zástupci hnutí ANO veřejně uvedli, že pokud se potvrdí, že nahrávka je autentická, tak pánové Bradáč a Matocha nemohou být zvoleni do Rady České televize,“ uvedla. Volba členů Rady ČT byla podle Pirátů i v reakci na zveřejnění posudků odložena.
Matocha s Bradáčem ve společném prohlášení z 20. dubna oznámili, že prostřednictvím právního zástupce Adama Černého podali u Vrchního státního zastupitelství trestní oznámení pro podezření z trestného činu pomluvy. „Považujeme šířené informace za nepravdivé a závažně poškozující naše práva i pověst,“ uvedli radní. Podle nich rozhovor reálně neproběhl a jde o kampaň s cílem ovlivnit současnou volbu šesti členů Rady ČT.
Spornou nahrávku zveřejnil 20. dubna server Forum 24 v textu novináře Marka Wollnera. Záznam obsahuje pasáž, v níž hlas připisovaný Romanu Bradáčovi říká: „Já jsem ještě nedostal od (nezřetelné jméno) zbytek těch peněz za tu volbu. Víš co, jde o princip.“ Na dotaz, kolik chybí, odpovídá: „No, ještě 500.“ Druhý hlas reaguje: „Jako ještě půl mega?“ – „Jo.“ Podle pirátského analytika Janusze Konieczného se obsah nahrávky mohl týkat volby generálního ředitele České televize v roce 2023.