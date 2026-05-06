Lupa.cz

Nakupování umělou inteligencí si v Česku otestovaly Mastercard a ČSOB, zatím spíš pod lidským dohledem

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

E-commerce - AI - agent - e-shop - nakupovani Autor: David Slížek, s využitím AI Gemini

Firmy Mastercard a ČSOB otestovaly platbu kartou provedenou agentem umělé inteligence. Představily tak principy „Agentic commerce“, nákupu uskutečněného AI. Transakci zprostředkoval agent, který se připojil k zážitkové platformě a dokončil nákup jménem spotřebitele.

AI agent v tomto případě nejednal zcela autonomně, operoval na základě předem nastavených parametrů a s autorizací uživatele. Transakce proběhla v rámci pilotního projektu služby Agent Pay na platformě Priceless.com. V tomto konkrétním případě dokončil AI agent nákup zážitku v podobě degustace kávy. Při transakci byla využita běžně vydávaná platební karta Mastercard od ČSOB, kterou si uživatel před nákupem uložil do svého profilu u obchodníka Priceless.com. Následně agent podle pokynů ověřeného uživatele použil kartu Mastercard ve formě tokenu k dokončení platby. Komplexní orchestraci transakce zajišťovala infrastruktura PayOS.

„Agentní transakce představují významný posun v tom, jak budou zákazníci a obchodníci využívat digitální služby,“ myslí si Karin Van Hoecke, členka představenstva skupiny ČSOB. Podle ní je třeba zajistit „robustní ochranu, jasnou autorizaci ze strany klienta a maximální transparentnost“. V procesu nákupu prostřednictvím agenta byla využita i nová metoda autentikace biometrií uživatele postavená na technologii Passkeys.

E-shopy jsou pod náporem AI botů. Obchody i proto aktivně řeší, jak proniknout do vašich konverzací Přečtěte si také:

E-shopy jsou pod náporem AI botů. Obchody i proto aktivně řeší, jak proniknout do vašich konverzací

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Sedm trendů, které změní podobu datových center

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Dobírka je jako smažák. Bude mít fanoušky, ale hospodu nezachrání

Od tajných spolků k tripartitě: Jak se pracující naučili táhnout za jeden provaz

Náročný start JMHZ mají účetní za sebou. Začíná pravidelný měsíční režim

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).