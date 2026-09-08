Návrat seriálu Docent zajistil ČT1 přes milion diváků

Minisérie Docent se úspěšně vrátila na televizní obrazovky. První díl třetí řady na ČT1 byl nejsledovanějším pořadem v neděli 6. září. Průměrně ho sledovalo 1,29 milionu diváků starších 15 let. Podíl na sledovanosti činil 37,93 procenta a celkový zásah dosáhl 1,51 milionu lidí, oznámila Česká televize.
Diváky zaujala také páteční premiéra seriálu Na tělo, tu sledovalo v průměru 824 tisíc diváků starších 15 let. V době vysílání měla stanice ČT1 podíl na sledovanosti 27,25 procenta. Celkový zásah byl 1,1 milionu lidí, kteří nepřetržitě sledovali alespoň tři minuty. Díky tomu byl seriál Jana Hřebejka nejsledovanějším pátečním pořadem.
Televize Prima je spokojená se sledovaností detektivního seriálu Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2. Jeho premiéru 26. srpna sledovalo 796 tisíc diváků starších 15 let při podílu 27,34 procenta. Ve skupině diváků od 18 do 69 let dosáhl seriál podílu 24,94 procenta.
Také druhý díl udržel pozici nejsledovanějšího středečního pořadu. Ve středu 2. září ho vidělo přes 730 tisíc diváků starších 15 let.
Přes 600 tisíc lidí starších 15 let si vybralo ve středu 2. září úvodní epizodu SuperStar na Nově. V obchodní cílové skupině diváků od 15 do 54 let, na kterou Nova cílí při prodeji reklamy, dosáhl podíl na sledovanosti 27,09 procenta. Mezi mladými muži ve věku od 15 do 34 let byl dokonce 49,96 procenta.
První díl seriálu Boží plán, uvedený v úterý 1. září, sledovalo na Nově 838 tisíc diváků starších čtyř let. V cílové skupině od 15 do 54 let pořad dosáhl podílu 29 procent. Druhý díl byl podle Novy nejsledovanějším nezpravodajským pořadem čtvrtečního večera mezi diváky staršími čtyř let.
Bezmála půl milionu diváků starších 15 let sledovalo epizodu třetí řady seriálu Zákony vlka, kterou Prima odvysílala 29. srpna. Podle údajů televize se zařadila na deváté místo mezi nejsledovanějšími pořady hlavní stanice Prima v letošním roce. Obdobný počet diváků měla také další epizoda v sobotu 5. září.