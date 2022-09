Nehody s účastí umělé inteligence čeká jednodušší dokazování, navrhuje Evropská komise

Poškození po srážce s dronem nebo samoříditelným autem budou mít před soudem jednodušší situaci. Evropská komise včera představila návrh Směrnice o odpovědnosti za škody způsobené umělou inteligencí. Nová pravidla mimo jiné snižují důkazní břemeno u účastníků soudních řízení, kterým drony nebo autonomní vozidla způsobila škodu. Do působnosti směrnice ale budou spadat také hlasoví asistenti a vyhledávače.

Today we've adopted new liability rules on products and AI.



The new rules will ensure that consumers benefit from the strict liability of manufacturers for defective products.



And give Europeans a better level of protection when harmed by AI products or services.#EU4Consumers