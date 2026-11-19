Největší tuzemská IT skupina se opět rozšiřuje skrze akvizici lokální společnosti. Aricoma, která spadá do portfolia finanční skupiny KKCG Karla Komárka, získala firmu Kostax z Českých Budějovic fungující od roku 1994. Prodejci byli dosavadní majitelé Daniel Beták, Zdeněk Schneider a Petr Kokoř.
“Po třiceti letech jsme přemýšleli, jak firmě, našim lidem a zákazníkům zajistit další dlouhodobý rozvoj,” uvedl Kokoř k transakci.
Kostax je tradiční IT firma zabývající se dodávkou, správou a instalací serverů, síťových prvků, kybernetickou bezpečností a podobně. V portfoliu má rovněž podnikové informační systémy. Jde třeba o partnera společnosti Asseco Solutions a tudíž dodavatele ERP systému Helios pro malé a střední podniky. Právě Helios rozšíří stávající nabídku Aricomy.
Kostax v loňském roce udělala tržby přes 80 milionů korun a zisk po zdanění necelých sedm milionů.
“Třináct zaměstnanců, včetně dvou dosavadních majitelů firmy, se od ledna 2027 stane součástí regionálního centra Aricomy v Českých Budějovicích. Od akvírované firmy se v minulosti oddělil tým zaměřený na strukturovanou kabeláž, elektroinstalace a kamerové systémy, který bude nadále samostatně působit jako Kostax MST,” shrnula Aricoma.
Ladislav Kocour, ředitel jihočeského regionálního centra Aricomy, uvedl, že se skupina stává nejsilnějším lokálním IT partnerem v Českých Budějovicích.
Aircoma má přes 2 300 lidí a její tržby přesahují 12 miliard korun. V Česku vznikla na základech postupně koupených firem typu AutoCont a dalších. Postupně kupuje i IT společnosti v zahraničí, naposledy letos v létě.