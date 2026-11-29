Státní Digitální a informační agentura (DIA) hlásí, že se neznámí útočníci pokusili zaútočit na Portál občana.
„Dnes v ranních hodinách jsme zaznamenali pokus o kybernetický útok na Portál občana. Situaci řešíme se všemi relevantními orgány a uživatelům se omlouváme za dočasnou nedostupnost tohoto portálu. Podle našich informací nedošlo k úniku dat, z preventivních důvodů však dočasně znepřístupňujeme i Portál veřejné správy a eDoklady. Děkujeme za pochopení. Další informace připravujeme,“ napsala DIA v tiskové zprávě a na sociálních sítích.
Detaily o tom, co se stalo, jak útok probíhal a na co konkrétně cílil, zatím nezveřejnila.
Jak jsme vyzkoušeli, přihlášení do Portálu občana i do aplikace eDoklady momentálně (v 10:45) normálně funguje. Na webech obou služeb zatím není ani žádné upozornění, že by byl jejich provoz omezen. „Zmíněné služby již vypínáme, plně budou znepřístupněny v příštích desítkách minut,“ doplnil na dotaz Lupy (v 10:50) mluvčí DIA Jakub Palata.
S útoky na infrastrukturu se v posledních době potýkala například Univerzita Karlova nebo České vysoké učení technické (ČVUT).
Připravujeme podrobnosti.