ČVUT čelí kybernetickému útoku, doplatilo na kritickou chybu v PHP

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) čelí kybernetickému útoku na svou IT infrastrukturu. Útočníci se pokoušejí zneužít dvě kritické bezpečnostní chyby v PHP, technologii, na které běží řada webových stránek a serverů. Škole se podařilo aktivní útok zastavit, uvádí na sociálních sítích.
„ČVUT v současnosti řeší kybernetický útok na svou IT infrastrukturu. Jedná se o součást celosvětových pokusů zasáhnout weby s technologií PHP. Aktivní útok se podařilo zastavit a probíhají práce na řešení a obnově. Do vyřešení byly preventivně odstaveny některé systémy,“ popisuje ČVUT.
Kritické chyby jsou označované jako PHP2Shell. Umožňují útočníkům vzdáleně spustit vlastní kód na serveru bez přihlášení. Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) proto doporučil co nejrychlejší aktualizaci na opravené verze PHP. Kritické zranitelnosti PHP vedly od středy 21. října k preventivnímu odstavení státních webů v Česku i v zahraničí. Situaci zkomplikoval předčasný únik informací o zranitelnostech.
„První zprávy se objevily na diskusním fóru Hacker News. Bezpečnostní výzkumník Florian Roth upozornil, že chyba v jádru PHP může umožnit převzetí serveru. Informace se tak dostaly na veřejnost ještě před plánovaným zveřejněním a vydáním opravy. Embargo, které mělo dát správcům čas na přípravu, přestalo plnit svůj účel,“ uvádí David Strejc, AI specialista z firmy Apertia.ai.
Popisuje, že Nizozemsko odstavilo vládní bránu mijn.overheid.nl, tamní úřad pro kyberbezpečnost se podle agentury Reuters odpojil sám, podobná opatření přijal například rotterdamský přístav nebo nemocnice. Ve Finsku státní poskytovatel IT Valtori odpojil veřejné služby vlády a vládní weby se vypínaly ve Francii nebo Německu. Svůj web odstavil i Úřad vlády ČR, český hydrometeorologický ústav vypnul některé své stránky a ve stejný den měl výpadek také web Letiště Václava Havla.
I přesto, že jsou dostupné opravy ve verzích PHP, může k napadení stále dojít. Například NÚKIB upozornil, že informace potřebné ke zneužití chyb už jsou veřejně dostupné.