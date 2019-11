 »  Netflix a HBO GO jsou v českých domácnostech okrajové záležitosti

Filip Rožánek

České domácnosti zatím službám jako je Netflix nebo HBO GO příliš neholdují. Ukazují to data z kontinuálního výzkumu agentury Nielsen Admosphere pro Asociaci televizních organizací, který sleduje data od roku 2012.

V prvním pololetí letošního roku bylo přístupem k Netflixu vybaveno 1 % domácností, stejná hodnota vyšla u HBO GO. Všechny ostatní placené videoplatformy rovněž vykázaly 1% penetraci v českých domácnostech, ovšem dohromady. Zahraniční platformy v poslední době investovaly do lokalizace rozhraní i nabídky, bude tedy zajímavé, zda a jak moc se to na jejich zastoupení v domácnostech projeví.

Televizorem je vybaveno 93 % českých domácností. 16 % domácností disponuje zpětným zhlédnutím pořadů od poskytovatele televizní nabídky. Ve 27 % domácností je televizor připojený k internetu, 17 % má aktivní HbbTV. Vysílání stanic ve vysokém rozlišení přijímá 65 % domácností.