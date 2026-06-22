Nova představila další projekt pro podzimní vysílání, natáčí seriál Boží plán

Televize Nova natáčí nový seriál Boží plán. Vznikne celkem 24 epizod. V hlavních rolích se poprvé společně objeví Marek Lambora, Václav Matějovský a Filip Březina. Stanice chce novinku umístit v podzimním programovém schématu.
Odlehčený vztahový seriál vzniká podle námětu Lucie Konečné a Martina Šimička pod producentským vedením Simony Brdičkové a Lukáše Borovičky. Tvůrčí tým se podílel také na seriálu Jedna rodina.
Boží plán má být generační seriál o partnerství, přátelství a vzájemném porozumění. Ústředními hrdiny jsou tři muži, jimž se osobní životy převrátí naruby a ve zlomové chvíli se přestěhují do společného bytu. Ten vlastní řidič tramvaje, kterého hraje Tomáš Jeřábek. Později do bytu navzdory výhradám ústřední trojice přivede ještě další nájemkyni, „emigrantku z Bruntálu“ v podání Michaely Petřekové.
Scénář píší Lucie Konečná, Martin Šimiček, Magdaléna Turnovská, Tereza Nováková a Marta Fenclová. Režie se ujali Martin Kopp, Petr Nikolaev, Lukáš Borovička a další. Hudbu skládá Jan P. Muchow.
První díly jsou už ve střižně. Podle programové ředitelky TV Nova Silvie Majeské je Boží plán jen jednou z mnoha novinek v podzimním programu. Už dříve televize potvrdila návrat pěvecké soutěže Superstar, kterou také letos odvysílá ve spolupráci se slovenskou stanicí Markíza.