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Nova představila další projekt pro podzimní vysílání, natáčí seriál Boží plán

Filip Rožánek
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Seriál Boží plán (TV Nova, 2026) Autor: TV Nova
Hlavní hrdinové seriálu Boží plán
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Televize Nova natáčí nový seriál Boží plán. Vznikne celkem 24 epizod. V hlavních rolích se poprvé společně objeví Marek Lambora, Václav Matějovský a Filip Březina. Stanice chce novinku umístit v podzimním programovém schématu.

Odlehčený vztahový seriál vzniká podle námětu Lucie Konečné a Martina Šimička pod producentským vedením Simony Brdičkové a Lukáše Borovičky. Tvůrčí tým se podílel také na seriálu Jedna rodina.

Boží plán má být generační seriál o partnerství, přátelství a vzájemném porozumění. Ústředními hrdiny jsou tři muži, jimž se osobní životy převrátí naruby a ve zlomové chvíli se přestěhují do společného bytu. Ten vlastní řidič tramvaje, kterého hraje Tomáš Jeřábek. Později do bytu navzdory výhradám ústřední trojice přivede ještě další nájemkyni, „emigrantku z Bruntálu“ v podání Michaely Petřekové.

Scénář píší Lucie Konečná, Martin Šimiček, Magdaléna Turnovská, Tereza Nováková a Marta Fenclová. Režie se ujali Martin Kopp, Petr Nikolaev, Lukáš Borovička a další. Hudbu skládá Jan P. Muchow.

První díly jsou už ve střižně. Podle programové ředitelky TV Nova Silvie Majeské je Boží plán jen jednou z mnoha novinek v podzimním programu. Už dříve televize potvrdila návrat pěvecké soutěže Superstar, kterou také letos odvysílá ve spolupráci se slovenskou stanicí Markíza.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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