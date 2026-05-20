SuperStar se vrací na obrazovky, slibuje inovace pro digitální prostředí

Stěžejním podzimním projektem televizí Nova a Markíza bude návrat pěvecké soutěže SuperStar. Formát, který si v česko-slovenském mediálním prostoru odbyl premiéru před více než dvaceti lety, se vrací v modernizované podobě s ambicí oslovit novou generaci diváků a reflektovat současné trendy v konzumaci obsahu.
Klíčovou změnou nadcházejícího ročníku bude výrazné zaměření na digitální prostředí a interaktivní zapojení publika. Podle marketingového ředitele TV Nova Jakuba Folaufa se produkce chce přiblížit zejména mladší generaci, která sleduje televizní obsah jiným způsobem než v minulosti. „Chceme být ještě blíže divákům, zejména mladší generaci, která dnes sleduje obsah jiným způsobem. SuperStar však zůstává především o talentu, emocích a síle hudby,“ uvedl Folauf k nové strategii.
Do porotcovských křesel zasedne čtveřice osobností zastupující různé segmenty hudební a zábavní scény. Diváci uvidí stálici projektu, slovenského hudebníka Pavola Haberu, kterého doplní zpěvačka Ewa Farna a herec Jakub Prachař. Sestavu uzavírá hudebník Calin, pro něhož bude role porotce v tomto formátu premiérou. Kreativní producent a režisér Pepe Majeský vysvětlil, že volba poroty byla promyšlená tak, aby vytvořila věkově i názorově pestrý mix. Spojení Haberových zkušeností, autenticity Ewy Farne, nadhledu Jakuba Prachaře a generačně blízkého pohledu Calina má podle tvůrců zajistit dynamiku celého pořadu. Role moderátora se ujme Leoš Mareš.
Nová série klade zvýšený důraz na osobní příběhy a motivaci soutěžících, přičemž cílem je najít talenty schopné uspět na profesionální hudební úrovni. Podle Habery není pro nastartování kariéry nezbytné vítězství, ale schopnost zaujmout široké publikum. Moderní pojetí show podpoří také vizuální identita a kampaň od fotografa Braňa Šimončíka, který ve své kariéře spolupracoval s tituly jako Vogue či Vanity Fair.
Formát SuperStar vychází z globálně úspěšné licence Idols, kterou vytvořil britský producent Simon Fuller a distribuuje společnost Fremantle. Od svého vzniku se tato pěvecká soutěž dočkala adaptací ve více než padesáti zemích světa.