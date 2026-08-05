Nová služba Smrdíme poukazuje na ostudu Prahy, zobrazuje aktuální počet tramvají bez klimatizace

Kryštof Korb spustil webovou stránku Smrdime.cz, která poukazuje na dlouholetou ostudu Dopravního podniku hlavního města Prahy a samotného vedení metropole v neschopnosti zajistit klimatizaci do vozidel městské hromadné dopravy. Tento neduh je znatelný hlavně v probíhajících dnech s teplotami blížícími se 40 stupňům Celsia. Nejde jen o pohodlí, ale také zdraví některých jedinců.
Smrdíme ukazuje aktuální počet pražských tramvají v přepravě, které nemají klimatizaci. V době psaní této zprávičky je v Praze 37 stupňů Celsia a v hlavním městě jezdí 188 tramvají bez klimatizace, což je 71 procent z celkových 256 tramvají. Zároveň je na tratích 77 ze všech 147 klimatizovaných tramvají. Čísla se neustále aktualizují a mění.
Autor službu vytvořil pomocí nástroje Claude Code od Anthropicu. Data jsou čerpána přes aplikační rozhraní (API) služeb Golemio a Open-Meteo. První z nich je Prahou provozovaná platforma pro open data, druhá poskytuje přístup k údajům o počasí.
Autor zároveň projekt umístil na GitHub, takže je možné se zapojit do dalšího rozvoje. Jako technologický stack se používají Next.js, React 19, TypeScript, Cloudflare Workers a další. Službu lze rozjet i lokálně.