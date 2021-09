Nova využívá HbbTV pro mimořádné zprávy

Televize Nova spustila v prostředí hybridního vysílání novou funkcionalitu Breaking News. Jedná se o lištu na obrazovce, která okamžitě umožňuje informovat diváky o aktuálních událostech. V danou chvíli dokáže Breaking News v HbbTV zasáhnout až 424 000 unikátních diváků.

Novinka se objevila poprvé ve vysílání minulý týden v souvislosti se zpravodajstvím. TV Nova jejím prostřednictvím informovala o hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana. Lišta má formu push notifikace, která se na 30 vteřin objeví na televizní obrazovce ve formě krátké zprávy s možností prokliku do článku. „Jedná se o zcela výjimečnou funkci, která skvěle doplní služby našeho zpravodajství. Zpráva se dostane do televizního vysílání v řádu několika vteřin od jejího zadání do systému, distribuuje se přes hybridní vrstvu,“ dodává ředitel sekce zpravodajství a publicistiky TV Nova Kamil Houska.

Divák může dále zmáčknutím modrého tlačítka na ovladači zjistit více informací proklikem do HbbTV aplikace TN.cz.