Data: V českých domácnostech se zvyšuje počet televizorů, roste zájem o IPTV

Sledovanost televize v České republice neklesá. Osoby starší 15 let ji sledují v průměru čtyři hodiny denně. Vyplývá to z kontinuálního měření, které pro Asociaci televizních organizací zajišťuje agentura Nielsen Admosphere. V pandemickém roce 2020 to bylo 3 hodiny a 59 minut u cílové skupiny 15+, za prvních osm měsíců letošního roku byl průměrný odsledovaný čas 4 hodiny a 2 minuty. „Dá se předpokládat, že hodnota bude ještě vyšší,“ upozornila na konferenci Digimedia 2021 Tereza Šimečková, předsedkyně představenstva Nielsen Admosphere.

Alespoň jeden televizor má 92 procent tuzemských domácností. Nicméně populace konzumuje televizní obsah i na dalších platformách. Průměrný počet televizorů v domácnosti vzrostl na 1,6 ve 2. čtvrtletí letošního roku.

V roce 2008 bylo necelých šest procent domácností se třemi a více televizními obrazovkami. Nyní je takových domácností 9 procent.

Terestrika měla ve 2. čtvrtletí letošního roku podíl 55 %, satelit 21 %, kabel 14 % a IPTV 22 %. „Domácností s kabelovým příjmem ubývá, naproti tomu zásadně rostou domácnosti, které využívají IPTV operátorů,“ podotkla Šimečková.