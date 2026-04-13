Nový maďarský premiér hodlá pozastavit zpravodajství státních médií

Budoucí maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že jeho vláda pozastaví zpravodajství státních médií a ukončí financování vládní propagandy z peněz daňových poplatníků. Budapešť bude mít po šestnácti letech vlády Viktora Orbána zásadně jiný vztah ke svobodným médiím, prohlásil na tiskové konferenci Magyar.
Péter Magyar v nedělních parlamentních volbách získal se stranou Tisza ústavní většinu ve 199členném parlamentu. Po zpracování 98 procent okrsků má strana Tisza 136 mandátů. Volební účast se přiblížila 80 procentům, což je nejvíc od roku 1990.
Jako jedno z prvních opatření nové vlády Magyar oznámil pozastavení zpravodajského servisu národních médií řízených státním fondem MTVA. Ten zastřešuje televizi, rozhlas a tiskovou agenturu. Zpravodajství má být pozastaveno do doby, než bude zajištěna jeho objektivita. Nejde o trvalé zrušení, ale o dočasný krok na období reorganizace, po němž má následovat strukturální přeměna veřejnoprávního mediálního systému.
Nový premiér zároveň přislíbil zásadní změnu ve vztahu vlády a médií. Ministři vlády strany Tisza budou podle jeho slov vždy k dispozici novinářům a pravidelně se budou konat tiskové konference. „Nebudeme budovat propagační stroj, naopak ten stávající demontujeme,“ prohlásil Magyar.
Slíbil také omezení státních výdajů na inzerci, které podle něj Orbánova vláda využívala k financování propagandy. Poukázal na státní prostředky v řádu stovek miliard forintů, které daňoví poplatníci zaplatili na rozvoj zdravotnictví či opravu silnic, ale vláda je podle jeho slov investovala do „podlého a lživého stroje na propagandu“.
Magyar zároveň ujistil, že už nebude fungovat orbánovský mediální model, ve kterém státní televize a velké komerční stanice blízké vládnoucím kruhům systematicky ignorovaly opozici. Sám uvedl, že během posledního půldruhého roku nebyl ani jednou pozván do státní televize ani do žádné z velkých komerčních stanic spadajících do okruhu Fideszu. „Denně se na mě sypalo tři sta lží. Státní média prohrála všechny soudní spory, lhala ráno, v poledne, večer, a ani jedinkrát mě nepustila do vysílání,“ tvrdil Magyar.
Dodal, že propagandistická kampaň se netýkala jen jeho osobně, ale i jeho rodiny a spolupracovníků, kteří byli podle jeho slov každodenně očerňováni. Vyjádřil přesvědčení, že nebýt této mediální masáže, Fidesz by získal méně než deset procent hlasů.