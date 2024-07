Nový multimodální model Llama nebude kvůli regulacím dostupný v Evropě, říká Meta

Autor: Depositphotos

Společnost Meta neposkytne plánovaný multimodální velký jazykový model Llama (a jeho budoucí verze) uživatelům v Evropské unii. Tento krok zdůvodňuje nepředvídatelným regulačním prostředím v Evropě, napsal na základě vyjádření společnosti server Axios. Meta plánuje nový model publikovat v následujících měsících.





Podle Axiosu nebudou evropské firmy a uživatelé smět nový multimodální model používat, ačkoli bude jinak uvolněn jako open source. Server také píše, že ani mimoevropské firmy patrně nebudou smět v EU nabízet služby založené na tomto modelu.

Vynechání EU je podle serveru patrně dohrou sporu o to, zda Meta má dostatečný souhlas uživatelů s tím, aby mohla používat obsah zveřejněný na Facebooku či Instagramu k trénování svých AI modelů. Po tlaku irského úřadu pro ochranu osobních údajů firma v červnu trénování modelů v Evropě pozastavila než se vyjasní, zda postupuje v souladu s GDPR.

Meta ve svém vyjádření napsala, že kroku nerozumí, protože o svém záměru informovala evropské regulátory s několikaměsíčním předstihem.

Kromě multimodální verze, která umí pracovat s texty, obrázky, audiem a videem, Meta plánuje zveřenit také novou verzi čistě textového modelu Llama. Ten by měl být v EU dostupný, píše Axios.

Odklad nasazení svých AI funkcí (Apple Intelligence) v EU v červnu avizovala také firma Apple. Také ta se odvolává na nejistotu související s regulací, v tomto případě s Nařízením o digitálních trzích (DMA). „Konkrétně se obáváme, že požadavky na interoperabilitu, které DMA obsahuje, by nás mohly nutit k narušení integrity našich produktů způsobem, který by přinesl riziko pro soukromí uživatelů a zabezpečení dat,“ řekl zástupce Applu serveru The Verge.

„Je velmi zajímavé, že říkají, že budou nasazovat umělou inteligenci jen tam, kde nejsou povinni umožnit konkurenci. Myslím, že to je ohromující otevřené prohlášení, že stoprocentně vědí, že jde o další způsob, jak znemožnit konkurenci tam, kde už mají pevnou pozici,“ reagovala na oznámení Applu eurokomisařka Margrethe Vestager.