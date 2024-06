Přepis hovorů, chytřejší Siri i AI v e-mailu. Apple oznámil AI novinky, včetně integrace ChatGPT

Autor: Apple

Očekávaný vstup Applu do světa generativní umělé inteligence nese název Apple Intelligence. Jde o integraci řady AI funkcí do operačního systému. Firma je nabídne ve spolupráci s firmou OpenAI a jejím chatbotem ChatGPT. Apple to oznámil na vývojářské konferenci WWDC 2024.

AI novinky mají dorazit do iPhonů 15 Pro, iPhonů 15 Pro Max a iPadů a Maců s čipem M1 a novějším na podzim letošního roku v rámci beta verzí systémů iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia. Některé avizované funkce ale mají přibýt až v příštím roce. Vše bude zpočátku dostupné jen v angličtině.

Mezi novými AI funkcemi má být například sada nástrojů Writing Tools, který dá uživateli možnost vylepšovat texty, generovat shrnutí nebo navrhovat dopisy či maily všude, kde se dá text psát – včetně aplikací Mail, Poznámky, Pages nebo aplikací třetích stran.

Mailová aplikace má nabízet shrnutí e-mailů nebo řadit obsah schránky podle důležitosti zpráv. „V aplikacích Poznámky a Telefon si uživatelé nově mohou nechat nahrát, přepsat a shrnout zvukové nahrávky. Všichni účastníci obdrží o nahrávání hovoru automatické upozornění v moment, kdy se spustí. Po skončení telefonátu pak Apple Intelligence vygeneruje shrnutí klíčových informací, které během hovoru zazněly,“ slibuje Apple další novinky.

Další novou funkcí má být Image Playground, což má být generátor obrázků integrovaný do jednotlivých aplikací, ale má být k dispozici i jako samostatná aplikace.

Ve Fotkách se má AI postarat o chytřejší vyhledávání snímků podle toho, co na nich je. Podobně to má platit i u videí. „Novinkou je také nástroj Clean Up, který dokáže identifikovat a odstranit objekty v pozadí fotografie, aniž by jakkoli narušil to hlavní na snímku,“ dodává Apple.

Chytřejší má být díky generativní AI i asistentka Siri. „Díky přístupu k obrazovce Siri nově rozumí obsahu na uživatelově zařízení a dokáže s ním interagovat. Pokud uživatel například obdrží od kamaráda do aplikace Zprávy textovku s jeho novou adresou, může jednoduše říct ‚přidej adresu k jeho kontaktu‘,“ slibuje firma.

Apple také oznámil, že zpracovávání úkolů bude probíhat většinou přímo v zařízení, což má chránit soukromí uživatelů. V zařízení mají povětšinou běžet také velké jazykové modely, které budou aplikace využívat. „Pro zpracovávání komplexnějších úkolů, které vyžadují větší výkon, je k dispozici služba Private Cloud Compute,“ dodává firma s tím, že cloudové modely poběží na serverech Applu a firma zajistí, že data nebudou uchovávána.

Ještě letos má také do systémů iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia přijít přímá integrace chatbotu ChatGPT. Také tady Apple slibuje ochranu soukromí. „Díky vestavěným nástrojům pro ochranu soukromí při využívání ChatGPT jsou uživatelské IP adresy skryté a OpenAI neuchovává data uživatelů.“