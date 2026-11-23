Je to zvrat o 180 stupňů. Představenstvo firmy NVIDIA znovuzvolilo do čela společnosti Jensena Huanga. Z funkce ho přitom stejné představenstvo odvolalo 12. listopadu.
Huang se s okamžitou platností stal znovu výkonným ředitelem firmy a členem představenstva. Podle oficiální zprávy firmy NVIDIA bylo hlasování jednomyslné a následovalo po sérii setkání s Huangem. Představenstvo po nich bylo spokojeno s Huangovou upřímností a věří, že je schopen vést firmu dál, stojí v oficiálním vyjádření.
„V rámci rozhodování představenstvo získalo informace od vysoce postavených členů vlády USA, na jejichž základě si je jisté, že Huangovo znovuzvolení nepředstavuje rizika pro národní bezpečnost,“ říká představenstvo.
Komise, kterou NVIDIA jmenovala k vyšetření působení zahraničních špiónů na Huanga, má podle vyjádření pokračovat ve své práci.
NVIDIA Huanga odvolala poté, co vyšly najevo jeho mimomanželské vztahy. Jeden z nich manažer a spoluzakladatel firmy udržoval i se ženou, která měla podle informací amerických tajných služeb spolupracovat s čínskou tajnou službou a manipulovat Huanga, aby umožnil export výkonných čipů pro trénování AI do Číny. Na tento export mají USA už řadu let vyhlášené embargo.