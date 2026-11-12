Jensen Huang odstoupil. Šéfa firmy NVIDIA připravila o kariéru aféra s údajnou čínskou špionkou

Jensen Huang po 33 letech končí ve funkci šéfa jedné z nejcennějších světových firem NVIDIA. Společnost to oznámila po zasedání představenstva. Huang podle oficiální zprávy odstoupil i z představenstva, a to s okamžitou platností. V čele firmy ho nahradila dosavadní výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka NVIDIA Colette Kress. Má fungovat jako dočasná výkonná ředitelka, dokud firma nevybere nového CEO.
Huangova pozice se stala neudržitelnou po odhalení, že udržoval nemanželský vztah s čínskou podnikatelkou Alice Huang (Huang Le). Americké tajné služby ji podezírají ze špionáže pro čínské tajné služby.
Kromě sbírání informací měla teď už bývalého šéfa NVIDIA manipulovat, aby pomohl prosadit vývoz čipů pro trénování umělé inteligence do Číny. USA totiž před několika lety vyhlásily embargo na export nejvýkonnějších čipových technologií do této země.
Podle amerického denínku New York Times udržoval Huang vztah i s další ženou. Mělo jít o manažerku, která byla jeho přímou podřízenou.
Představenstvo firmy NVIDIA v oficiálním oznámení o Huangově odstoupení neuvádí žádné konkrétní důvody. Společnost mu poděkovala za zásadní přínos k tomu, že se NVIDIA stala nejvlivnější technologickou firmou na světě. Na příští týden má NVIDIA naplánované zveřejnění svých hospodářských výsledků za první čtvrtletí.
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