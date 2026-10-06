O2 láká na předplacenou Datamanii s 200 GB dat, sleva platí jen rok

Limitovaná edice předplaceného balíčku Datamanie od O2 v akci nabízí dvojnásobnou porci dat. V nejvyšší variantě zákazník dostane oproti stávajícím 100 GB za 449 Kč nově 200 GB za 349 Kč měsíčně. Levnější cena a navýšení dat ale platí jen 12 měsíců od aktivace, poté zákazník přejde na standardní podmínky.
O2 láká na podobnou akci i u nižších tarifů. Datamanie 10 GB nově slibuje 20 GB dat za 249 Kč měsíčně a Datamanie 2 GB nabízí 4 GB dat za 199 Kč měsíčně. Podle ceníku jde vlastně o stávající balíčky GO 10 GB a GO 2 GB a i tyto akční podmínky platí 12 měsíců od aktivace. Tyto dva balíčky na rozdíl od Datamanie zahrnují i datový roaming v zóně EU.
Akce platí do 31. října 2026 nebo do vyprodání limitované edice. Ve všech případech musí zákazník službu aktivovat nejpozději do 15. února 2027. Nabídka zároveň platí jen pro nové objednávky. Zákazníků, kteří už některý z balíčků využívají, se netýká. „Výhoda účastníkovi nenáleží v případě změny tarifu stávající služby,“ píše O2 v podmínkách.
Datovou předplacenku Datamanie se 100 GB dat operátor nabízel za cenu 349 Kč před několika lety. Postupně ale cenu zvedl o 100 Kč a levnější variantu nabízí v rámci marketingových akcí.