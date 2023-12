O2 rozšiřuje paletu předplacenek Datamanie, vrací i oblíbenou 100 GB limitku

Autor: Martin Drtina, Internet Info

O2 před Vánocemi představilo novou řadu předplacených tarifů Datamanie. Nechybí mezi nimi z dřívějška známá varianta z limitované edice 100 GB za 349 Kč. Mobilní operátor o tom informoval v tiskové zprávě.





Tři nové předplacenky O2 nabízí jako plně digitální. Vše od aktivace po obsluhu lze vyřídit online na několik kliknutí.





Zcela nový je tarif Datamanie Neo, která nabízí neomezená data s rychlostí do 20 Mb/s a neomezené volání za 699 Kč / měsíc. Oproti zbývajícím dvěma předplacenkám Neo lze používat i v zahraničí, resp. v rámci evropského roamingu. V zóně EU přes něj lze měsíčně čerpat až 55 GB dat.

Trojici uzavírá tarif Datamanie Rok s datovou dotací 1000 GB neomezenou rychlostí. Za 2 999 Kč na 365 dní je možné kdykoliv během jednoho roku vyčerpat přidělená mobilní data (tarif neobsahuje hlas). Svým nastavením je tak tento tarif podobný minulý týden představenému „Ročnímu datovému produktu“, který je dostupný ve dvou variantách 15 GB za 649 Kč a 50 GB za 999 Kč. Na rozdíl od Datamanie je ale jeho pořízení významně komplikovanější, když tento tarif lze sehnat jen přes e-mail e-shopu s fotopastmi.

O2 navíc uvádí, že zmíněné ceny u představené tarifní řady jsou jen dočasné. Takto budou dostupné pouze do 15. ledna s tím, že k aktivaci předplacenek musí dojít do konce února 2024. Následně má začít platit „nezvýhodněná“ cena, a to u 100 GB za 449 Kč/měs., Neo za 849 Kč/měs., a Rok za 3 499 Kč/měs.

V ceníku (na str. 22) operátor uvádí, že sleva trvá do změny nebo zrušení balíčku, k němuž byla sjednána. Vzhledem k tomu, že operátor může jednostranně měnit (anebo rušit) své produkty, tak nelze jednoznačně určit, jak dlouho bude možné za těchto podmínek nabídku využívat.

Zmíněný ceník je také v rozporu se zveřejněnou nabídkou na webu operátora, kdy u tarifu Neo ceník uvádí slevu 50 Kč, zatímco web 150 Kč (z 849 Kč na 699 Kč).