Vánoční limitky O2 Datamánie oproti loňsku nezlevnily nejžádanější variantu se 100 GB

Autor: Martin Drtina, Internet Info

Operátor O2 v rámci předvánoční nabídky dočasně snížil cenu tarifů Datamánie. Chybí však mezi nimi dříve velmi oblíbená limitovaná edice se 100 GB. Ještě loni se dala pořídit za 349 korun. Letos se na tuto verzi žádné akční zvýhodnění nevztahuje a operátor ji nabízí za standardních 449 Kč.





Letos vychází nejlevnější tarif na 399 korun měsíčně a zahrnuje jen 4 GB dat a neomezené volání. Štědřejší varianta s 12 GB dat přijde na 599 korun a tarif Neo s daty omezenými rychlostí do 20 Mbps stojí měsíčně 699 Kč. Nabídka platí do 15. ledna nebo do vyprodání zásob s tím ale, že SIM karty s těmito akčními tarify je nutné aktivovat nejpozději do konce února 2025.

Pětistovku lze ušetřit i na ročním datovém tarifu Datamanie 1000 GB, který umožní využít mobilní data po celých 365 dní. V rámci akce nyní stojí 2 999 korun.

Všechny tarify lze objednat jak na plastové SIM kartě, tak formou eSIM. Fyzické SIM posílá operátor zdarma do poštovní schránky. eSIM obdrží zákazník do několika minut po objednání do e-mailu, odkud si ji může ihned přidat do mobilního telefonu.