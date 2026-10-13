O2 v Česku chystá velký nákup. Od amerických miliardářů chce převzít známou IT firmu

Český operátor O2 se chystá na akvizici na tuzemském trhu. Chce převzít IT společnost Ness Czech, kterou ovládá velký americký fond KKR. Ten má ve správě aktiva za zhruba 760 miliard dolarů.
Ness Czech je tuzemském trhu známou značkou, dlouhodobě se věnuje integraci informačních systémů v čele se SAP. Soustředí se také na zakázkový vývoj, správu IT a aplikací, datové sklady a migrace, automatizaci a AI nebo modernizaci a refaktoring aplikací.
Ness dodává státu i soukromému sektoru. Roční výnosy společnosti dělají skoro miliardu korun, počet zaměstnanců je skoro 270.
O2 se chystá koupit pouze českou odnož Nessu. Ten spadá do stejnojmenné mezinárodní skupiny vlastněné právě KKR.
Transakci v současné době posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), a to ve zjednodušeném řízení. “K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít především v oblasti poskytování IT služeb,” uvedl antimonopolní orgán.
Pro O2 půjde o rozšíření kapacit v oblasti informačních technologií. Operátor například nedávno spustil nový cloud a nabízí další IT služby.
Postupně posiluje také CETIN, další operátor z portfolia české investiční skupiny PPF. Ten v těchto dnech založil firmu CETIN Digital tSM, kterou spoluvlastní se zdejší společností DataLite. CETIN tak kromě řady jiných věcí bude nabízet i software pro provoz telekomunikačních sítí.