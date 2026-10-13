Lupa.cz

O2 v Česku chystá velký nákup. Od amerických miliardářů chce převzít známou IT firmu

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

O2 Autor: O2
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Český operátor O2 se chystá na akvizici na tuzemském trhu. Chce převzít IT společnost Ness Czech, kterou ovládá velký americký fond KKR. Ten má ve správě aktiva za zhruba 760 miliard dolarů.

Ness Czech je tuzemském trhu známou značkou, dlouhodobě se věnuje integraci informačních systémů v čele se SAP. Soustředí se také na zakázkový vývoj, správu IT a aplikací, datové sklady a migrace, automatizaci a AI nebo modernizaci a refaktoring aplikací.

Ness dodává státu i soukromému sektoru. Roční výnosy společnosti dělají skoro miliardu korun, počet zaměstnanců je skoro 270.

O2 se chystá koupit pouze českou odnož Nessu. Ten spadá do stejnojmenné mezinárodní skupiny vlastněné právě KKR.

Transakci v současné době posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), a to ve zjednodušeném řízení. “K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít především v oblasti poskytování IT služeb,” uvedl antimonopolní orgán.

Pro O2 půjde o rozšíření kapacit v oblasti informačních technologií. Operátor například nedávno spustil nový cloud a nabízí další IT služby.

Postupně posiluje také CETIN, další operátor z portfolia české investiční skupiny PPF. Ten v těchto dnech založil firmu CETIN Digital tSM, kterou spoluvlastní se zdejší společností DataLite. CETIN tak kromě řady jiných věcí bude nabízet i software pro provoz telekomunikačních sítí.

Na americké šmírovací zákony a cenově agresivní VMware reaguje i O2. V Česku spouští nový cloud Přečtěte si také:

Na americké šmírovací zákony a cenově agresivní VMware reaguje i O2. V Česku spouští nový cloud

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dopadá na vás zdražování hardwaru a elektroniky kvůli cenám pamětí?

Zobraz výsledek


Velká mediální debata na CIF: Jak si média udrží mladé publikum?
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).